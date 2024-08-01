Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, где взрыв газа обрушил два подъезда, спасатели извлекли погибшую женщину, сообщило МЧС. По информации Shot, ей было 39 лет. Ранее РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы, передавало, что под обломками могут находиться 16 человек. По данным ТАСС, под завалами могут оставаться двое детей.

Ранее о погибшей женщине сообщал источник ТАСС в оперативных службах. Телеграм-канал «112» писал, что спасатели заметили среди руин двух человек без признаков жизни, но на тот момент не могли до них добраться.

Семь пострадавших размещены в больницах, среди них четверо детей, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

«Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга. Готовится эвакуация в Екатеринбург еще одного взрослого пациента», — цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Ранее МЧС сообщило, что число пострадавших выросло до 12 человек, шестеро из них — дети.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В них, по данным МЧС, задействованы более 450 специалистов, 75 единиц техники и девять кинологических расчетов. На месте ЧП находится губернатор области Евгений Куйвашев.

Два подъезда многоквартирного пятиэтажного дома на Сибирской улице Дзержинского района Нижнего Тагила рухнули один за другим около полудня 1 августа. Как сообщили RTVI в пресс-службе МЧС России, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси, не вызвавший последующего возгорания. Источник ТАСС сообщал, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

Как утверждают в пресс-службе сервисной компании, техобслуживание газового оборудования в пятиэтажке проводилось 26 июня. Уральские СМИ при этом сообщали, что последняя проверка системы газоснабжения в доме датируется 19 июня.

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК), следствие координирует замглавы управления полковник юстиции Алексей Невгад.

Проверку проводит и прокуратура Свердловской области. Работу сотрудников надзорного ведомства и правоохранительных органов координирует и.о. прокурора региона Александр Юровских.