Пропавшего вчера утром на рыбалке в подмосковном Серпухове 62-летнего актера Александра Высоковского нашли мертвым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, тело Высоковского нашли в Оке в Подмосковье», — заявил собеседник издания.

В телеграм-канале Главного следственного управления СК по Московской области сообщается, что организована доследственная проверка.

«Тело погибшего найдено. На месте происшествия работают следователи Подмосковного СК», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Baza со ссылкой на осведомленный источник пишет, что причиной смерти актера стала механическая асфиксия, и криминальная версия его гибели не рассматривается: основная версия — несчастный случай.

«Вот обидно. Удивили меня. Мы с ним созванивались, относительно недавно. Пока ничего сказать не смогу. Не виделись давно», — прокомментировал RTVI смерть актера продюсер проектов «Бригада» и «Бригада: Наследник», режиссер Александр Иншаков.

Об исчезновении актера рассказала KP.RU его жена Лилия. По словам супруги Высоковского, утром 30 июня ее муж отправился на Пущинскую косу, где они с сыном планировали заняться рыбалкой. Мужчина пропал около 15 часов.

По информации Mash, на рыбалке актер отошел от сына, чтобы найти место с хорошим клевом. Они договорились позднее встретиться на опушке леса. Когда отец не пришел на место в оговоренное время, молодой человек вернулся домой и рассказал о произошедшем матери.

Сотрудники МЧС и полиция при участии родственников занимались его поисками до 3 часов ночи. На берегу не удалось обнаружить вещей актера или следов борьбы.

Лилия Высоковская пояснила, что Ока в этом месте имеет сильное течение с одной стороны косы, а дальше по течению образует перекаты. Такие участки представляют опасность из-за заиливания русла и увеличения глубины.

Сегодня к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», а также водолазы, которые прошли по течению с эхолотами.

Карьера Александра Высоковского

Александр Высоковский родился в Казахстане в 1963 году. После переезда в Москву он поступил в авиастроительный техникум, а затем отслужил на флоте в Северодвинске.

Вернувшись домой, Высоковский поступил в Щукинское театральное училище, выступал во МХАТе и Театре им. Станиславского. Наибольшую популярность ему принесла роль Максима Карельского — охранника Саши Белого (Сергей Безруков) — в культовом сериале «Бригада».

Помимо этого, Высоковский принимал участие в проектах «Бумер», «Марш Турецкого», «Ундина», «Петля Нестерова», «Петр Первый», а в 2026 году снял мини-сериал «Я найду тебя через года» в качестве режиссера.