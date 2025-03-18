Президент США Дональд Трамп «терпеть не может Украину», которая превратилась для Вашингтона из союзника в «задолжавшего клиента». Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

«Ясно одно: Трамп нас терпеть не может. За семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причем с воображаемыми долгами», — сказал он.

Публикация издания посвящена отступлению ВСУ в Курской области и тому, какую роль в этом сыграло решение Трампа ограничить обмен разведданными с Украиной. Источник Economist в украинской разведке предположил, что лидер США намерено способствовал отступлению украинских сил.

«Русские не согласятся на прекращение огня, пока мы все еще находимся на их земле. Они не хотят, чтобы у нас был этот козырь, когда прекратятся боевые действия», — заявил собеседник журнала.

Сотрудник разведки считает, что Трамп пытался сделать Украину более сговорчивой, лишив ее возможных рычагов для переговоров, которые можно было бы использовать для будущих территориальных обменов. Однако источник издания в правительстве Украины считает совпадением наступление российской армии в Курской области и приостановку американской помощи Киеву.

Вторжение ВСУ в Курскую область продолжает вызывать полярные мнения среди украинских военных, пишет Economist. Некоторые высшие офицеры с самого начала выступали против операции. Командир одного из четырех элитных подразделений, участвовавших во вторжении в августе 2024 года, ушел в отставку до его начала. Других несогласных главком ВСУ Александр Сырский исключил из процесса принятия решений. Некоторые из них впоследствии изменили свое мнение.

«Мы потеряли много хороших людей, и, возможно, это было необдуманное решение», — заявил изданию офицер разведки.

В то же время он считает, что вторжение в Курскую область смогло отвлечь российских военных от других направлений.

Economist называет частичный вывод украинских войск из Суджи и других населенных пунктов региона ударом по военному руководству Украины, но «не совсем полной катастрофой».

Трамп отвергает связь между приостановкой помощи Украине и отступлением ВСУ в Курской области. По его словам, «на самом деле все наоборот». Президент США пояснил, что из гуманистических целей должен был заставить Украину «поступить правильно», и это получилось.

В середине марта Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина пощадить украинских солдат, которые оказались в окружении в Курской области. Российский лидер ответил, что, если руководство Украины прикажет ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, украинским военным будет «гарантирована жизнь и достойное обращение». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области «свою задачу выполнила».