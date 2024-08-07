Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что даст «большое интервью» миллиардеру Илону Маску в понедельник, 12 августа. Об этом он рассказал в своей социальной сети Truth Social.

«У меня будет большое интервью с Илоном Маском. Оно состоится в понедельник, 12 августа», — написал он.

О других подробностях предстоящей беседы и ее тематике политик не рассказал.

В то же время Трамп отметил высокие рейтинги его интервью стримеру Эдину Россу, которое состоялось 5 августа.

Во время беседы кандидат в президенты США отметил, что если бы он сейчас возглавлял Белый дом, то ситуация на Ближнем Востоке была бы более спокойной и стабильной.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не скрывает своей симпатии к кандидатуре Трампа на выборах нового президента США.

После покушения на Трампа 13 июля предприниматель заявил, что полностью поддерживает президентскую кампанию республиканца, и пожелал политику скорейшего выздоровления.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что в случае победы Трампа, на выборах Маск может получить должность консультанта в его правительстве — предположительно по вопросам, связанным с укреплением безопасности государственных границ и экономики.

Кроме того, по данным издания, Маск готов ежемесячно переводить $45 млн новому политическому комитету America PAC, который поддерживает предвыборную кампанию Трампа.