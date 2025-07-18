Нанесенные в июне 2025 года американские удары по Ирану, известные как операция «Полуночный молот», уничтожили только один из трех основных ядерных объектов, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на официальных лиц из Вашингтона и источников, знакомых с оценкой ситуации в Белом доме.

Эта информация вызвала новые вопросы по поводу заявления президента США Дональда Трампа о том, что вмешательство Пентагона привело к «полному уничтожению» ядерной программы Тегерана. До этого подобные сомнения возникли из-за данных о том, что Иран мог заранее переместить около 400 кг высокообогащенного урана и спрятать в неизвестном месте.

Администрация Трампа при этом последовательно настаивает на том, что удары США устранили угрозу со стороны ядерной программы Ирана.

«Как заявил президент и как подтвердили эксперты, операция “Полуночный молот” полностью уничтожила ядерный потенциал Ирана. Америка и весь мир стали безопаснее благодаря его решительным действиям», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Пентагон продолжает настаивать на полном уничтожении иранских ядерных объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе. «В этом нет никаких сомнений», — заявил официальный представитель ведомства Шон Парнелл, пояснив, что американские удары отбросили ядерную программу Ирана «на один-два года» назад.

Собеседники WP — официальные лица США и помощник конгрессмена, осведомленный о содержании брифингов для законодателей, — сообщили, что из трех иранских целей, которые подверглись массированной ночной бомбардировке, гарантированный ущерб был нанесен только объекту в Фордо. Там бомбардировщики ВВС США B-2 сбросили 12 проникающих в грунт бомб на вентиляционные шахты подземного бункера.

По словам знакомого с разведданными американского чиновника, сейчас в Вашингтоне пытаются проанализировать свежие данные и понять, насколько значительный ущерб удалось причинить объектам в Натанзе и Исфахане.

«На данный момент имеющиеся сведения говорят о том, что им не был нанесен сокрушительный удар. Мы определённо не можем сказать, что ядерная программа Ирана была полностью уничтожена», — подтвердил источник WP.

Собеседник издания пояснил, что уверенность Пентагона в уничтожении объекта в Фордо зиждется на том, что там была использована специально разработанная американскими военными стратегия по бомбардировке бункеров мощными бомбами — причем эту программу якобы создавали еще с тех пор, как появилась информация о попытках властей Ирана заглубить ядерный объект под гору.

Фордо — один из двух основных объектов иранской ядерной программы, где были установлены тысячи центрифуг для очистки урана. Если они изначально находились на самых глубоких уровнях бункера или были перемещены туда перед американским ударом, то с высокой долей вероятности их не удалось уничтожить и даже вывести из строя, считает источник WP. «Если их там не было, то они снова в деле. Это ключевой элемент процесса обогащения урана», — предупредил он.

По словам анонимного помощника конгрессмена, о результатах ударов по двум другим объектам у Вашингтона гораздо меньше информации. «Кажется, это было необоснованной ошибкой со стороны администрации [Трампа] — подстегнуть игру и заявить о победе, когда в этом не было необходимости», — сказал он.

В Исфахане противобункерные бомбы не применялись, поскольку Пентагон изначально оценил этот объект как «практически непробиваемый». Это крупнейший ядерный исследовательский комплекс Ирана с бункерами, расположенными еще глубже, чем в Фордо, а породы над ними гораздо тверже. В итоге по этому объекту американская подлодка выпустила залп крылатых ракет «Томагавк» для уничтожения надводных целей.

Другой крупный объект иранской ядерной программы — предприятие по обогащению урана в Натанзе — подвергся атакам израильской авиации за несколько дней до удара США. Затем американские бомбардировщики-невидимки B-2 сбросили на него две бомбы Massive Ordnance Penetrator, разрушив несколько подземных помещений. По словам источника WP, нет оснований сомневаться в разрушении подземных объектов на этом предприятии, но последующие оценки разведки по нему «гораздо менее надежны», чем в Фордо.

«Оценки ущерба от бомбардировок обычно меняются со временем по мере поступления новой информации, а тот факт, что многие ядерные объекты Ирана находятся глубоко под землей, затрудняет получение полной картины их состояния», — пишет газета.

Бывшая сотрудница израильской разведки «Моссад» Сима Шайн, которая сейчас является старшим научным сотрудником Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, заявила, что нет оснований рассчитывать на отказ Ирана от стремления к созданию ядерного оружия.

«Им нужна бомба… ядерное сдерживание. Но иранцы знают цену, которую они могут заплатить за возобновление ядерной деятельности», — добавила она, имея в виду возможные последующие удары США или Израиля.

Профессор международных отношений и ближневосточных исследований в Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Вали Наср считает, что для Вашингтона главный вопрос сейчас должен заключаться «не только в результате оценки разведки — завершена ли ядерная программа Ирана или нет, но и в том, стоит ли садиться за стол переговоров с иранцами для переговоров о чем-то, что действительно придало бы этому прекращению огня реальные очертания».

WP констатирует, что, хотя официальные лица США и Израиля оценивают причиненный иранской ядерной инфраструктуре ущерб как значительный, без дополнительной информации невозможно оценить, насколько быстро Тегеран сможет возобновить усилия по созданию ядерного оружия, если руководство страны даст соответствующее распоряжение.