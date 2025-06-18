Президент США Дональд Трамп заявил, что 17 июня разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, и тот якобы предложил выступить посредником при урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом глава Белого дома рассказал на брифинге.

По словам Трампа, он говорил с президентом России «вчера», и Путин предложил свою помощь в качестве посредника.

«Я сказал: сделай мне одолжение, будь посредником у себя. Давай сначала разберемся с Россией, ладно? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией, а этим [ирано-израильским конфликтом] можешь заняться потом», — заявил Трамп.

При этом президент США выразил надежду, что «все уладится».

Кремль не сообщал о разговоре Путина с Трампом 17 июня. Последняя беседа между двумя лидерами, детали которой приводились публично, состоялась 14 июня. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, она продлилась 50 минут, была «содержательной, откровенной и, главное, весьма полезной».

Разговор касался обострения на Ближнем Востоке. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а также предупредил о «непредсказуемых последствиях» для всего региона в случае возможной эскалации конфликта.

Президент России подчеркнул, что важно не допустить разрастания конфликта и заявил о готовности Москвы выступить посредником в урегулировании. Оба лидера, по словам Ушакова, не исключили возвращения к переговорам по иранской ядерной программе.

Путин также заявил Трампу о готовности России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня. Американский президент со своей стороны «отметил заинтересованность в скорейшем окончании» российско-украинского конфликта, сказал Ушаков.

Трамп, рассказывая о разговоре с Путиным, отметил, что общение было долгим, при этом «гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России и Украине, но это будет на следующей неделе».

«Он считает, как и я, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться, на что я ему объяснил, что его война также должна закончиться», — заявил президент США.

Предыдущий разговор между Путиным и Трампом, о котором сообщали Кремль и Белый дом, состоялся 4 июня. Тогда темами для обсуждения были атаки ВСУ на российские объекты, переговоры с Ираном, обстановка на Ближнем Востоке, индо-пакистанский конфликт и перспективы улучшения российско-американских отношений.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, сославшись на данные разведки о том, что Иран близок к получению ядерной бомбы. В результате израильских ударов были убиты высокопоставленных иранские военные и ученые-ядерщики, атакованы иранские ядерные объекты, склады с ракетами и пусковые установки.

Иран нанес ответные удары по Израилю, заявив, что израильские атаки не быть осуществлены без координации и разрешения США. Верховный лидер Али Хаменеи предупредил, что Тегеран готов жестко ответить на возможное вмешательство США в конфликт.

Трамп в свою очередь призвал Иран к капитуляции и заявил, что Вашингтону известно местонахождение Хаменеи. Он также не исключил возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам. При этом он отметил, что Иран якобы готов вести переговоры.