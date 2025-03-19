Президент США Дональд Трамп 19 марта провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась на следующий день после переговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого была достигнута договоренность о 30-дневном прекращении ударов по украинским и российским объектам энергетической инфраструктуры.

Трамп и Зеленский общались лично впервые после перепалки в Белом доме в конце февраля, в результате которой президент Украины и его команда досрочно покинули резиденцию американского главы, не подписав ожидаемое соглашение о добыче редкоземельных металлов.

Разговор с Зеленским продолжался около часа и был «очень хорошим», написал Трамп в своей соцсети TruthSocial. По его словам, большая часть беседы основывалась на телефонном разговоре с президентом России и была направлена на то, чтобы согласовать «запросы и потребности» обеих сторон конфликта.

«Мы продвигаемся по намеченному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов», — сообщил Трамп.

Зеленский накануне разговора с Трампом заявил, что ожидает услышать от него детали переговоров с Путиным, обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта и согласовать дату переговоров делегаций в Саудовской Аравии.

Зеленский назвал территориальный вопрос одним из самых чувствительных и сложных на потенциальных мирных переговорах. По его словам, для Киева «красной линией» является уступка территорий, которые контролирует Россия.

Первым шагом к миру, по его мнению, должно быть «безусловное» прекращение огня. «Даже если к нему надо пройти какие-то пути — как тишина в небе, тишина на море, но все равно дойдет до тишины на всем фронте», — считает Зеленский. Только после этого нужно переходить к другим вопросам, отметил он.

Комментируя предложение остановить взаимные удары по объекта энергетики на 30 дней, Зеленский призвал создать список объектов, которые нельзя атаковать, и установить контроль над выполнением договоренностей через США. «Если русские не будут бить по нашим объектам — мы точно не будем бить по их объектам», — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что не намерен обсуждать на потенциальных мирных переговорах вопрос о сокращении украинской армии и экономических гарантиях безопасности для Украины.

18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили нюансы возможного 30-дневного прекращения огня, потенциальное соглашение о безопасности судоходства в Черном море, вопрос прекращения военной помощи Украине и потенциал экономического сотрудничества.

Путин после разговора с Трампом отдал команду Минобороны прекратить удары по энергетическим объектам Украины, связанным с ВПК. Военное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области.