Бывший глава ФБР Джеймс Коми, опубликовавший в соцсетях фотографию с числами «86 47», выложенными из ракушек и камней на пляже, не мог не знать, что «это означает убийство». Такое мнение высказал на телеканале Fox News президент США Дональд Трамп, подтвердив, что считает эту публикацию угрозой в свой адрес.

Число «86» в американском сленге может означать утилизацию оборудования или завершение миссии — в этом значении оно неформально используется военными. Но также, согласно словарям сленга, оно может означать «убивать, умерщвлять, казнить», что объясняют размерами стандартной могилы — 8 футов в длину и 6 футов в глубину. Число 47 интерпретировали как отсылку к Трампу, поскольку он является 47-м президентом США.

Трамп не поверил объяснению Коми, что тот не знал о сленговом значении числа 86, связанном с насилием.

«Он точно знал, что это значит. Ребенок знает, что это значит. Если ты директор ФБР и не знаешь, что это значит… Это значит убийство», — заявил американский лидер.

Как напоминает ABC, Трамп уволил Коми во время своего первого президентского срока. В нынешнем комментарии Fox News Трамп сказал, что Коми «был не слишком компетентным, но достаточно компетентным, чтобы знать, что это значит».

«Он сделал это [опубликовал пост] не без причины. Он получил сильный удар из-за того, что я нравлюсь людям и им нравится то, что происходит с нашей страной. <…> А он призывает к убийству президента», — прокомментировал Трамп.

На вопрос о том, как произошедшее должно отразиться на Коми, глава Белого дома ответил, что не хочет занимать какую-либо позицию. Это дело прокуратуры и других органов, указал он.

«Но я скажу следующее: я считаю, что это ужасная вещь. А если добавить к этому его [Коми] историю… Он грязный коп», — заключил Трамп.

«Посадить за решетку»

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что экс-главу ФБР нужно «посадить за решетку» за опубликованное фото. В комментарии Fox News она расценила пост как прямую угрозу жизни президента Трампа.

«Верховенство закона гласит, что такие люди, как он, которые напрямую угрожают президенту США, по сути призывая его убить, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом», — сказала она.

По словам Габбард, публикация Коми вызвала у нее «крайнюю обеспокоенность» за жизнь главы государства. Она отметила, что Коми имеет большое влияние и что есть люди, которые относятся к нему «очень серьезно».

«Я очень обеспокоена за жизнь президента, мы уже были свидетелями попыток покушения. Я очень обеспокоена за его жизнь, и Джеймс Коми, по моему мнению, должен быть привлечен к ответственности и посажен за решетку», — заключила глава Нацразведки.

Публикацию, которая вызвала скандал, Коми сделал в своем аккаунте в Instagram*. «Крутой формы ракушки, [встреченные] во время прогулки по пляжу», — написал он под снимком.

Представители Белого дома осудили пост, расценив его как попытку организовать покушение на Трампа. То же самое сделали правительственные чиновники и конгрессмены, а сын президента бизнесмен Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что экс-директор ФБР «непринужденно призвал убить моего папу». После этого Секретная служба США начала расследование, которому нынешний глава ФБР Кэш Патель обещал оказать полное содействие.

Сам Джеймс Коми, удаливший публикацию на фоне резонанса, утверждает, что не знал о сленговом значении числа 86, связанном с насилием.

«Ранее я опубликовал фотографию ракушек, которые увидел на прогулке по пляжу, и предположил, что это политическое послание. Я не думал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост», — пояснил Коми.

Меньше чем за год на Трампа совершили две попытки покушения. В первый раз в него стреляли 13 июля 2024 года во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда в СМИ широко разошлись его фотографии с окровавленным ухом. Секретная служба США застрелила нападавшего, который, как позже сообщили спецслужбы, действовал в одиночку. Вторая попытка покушения была предпринята 15 сентября 2024 года — тогда стрельба раздалась около гольф-клуба Трампа в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Секретная служба заметила злоумышленника и задержала его.

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