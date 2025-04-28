Администрация Трампа втайне обсуждает возможность потенциального возобновления диалога с властями Северной Кореи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как рассказал порталу высокопоставленный американский чиновник, Белый дом консультируется с экспертами, чтобы понять, на какой стадии находится ядерная программа КНДР.

«За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем возможные пути, в том числе взаимодействие», — сказал собеседник Axios.

Он добавил, что сегодня США находятся «в гораздо худшей ситуации», обвинив администрацию бывшего американского президента Джо Байдена в ядерном прогрессе КНДР.

По словам бывшего высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон занимается «первоначальным планированием» стратегии в отношении Северной Кореи. Если президент США Дональд Трамп получит от главы КНДР Ким Чен Ына «одно цветистое письмо», то «тогда все пойдет как по маслу», отметил он.

Как пишет Axios, на прошлой неделе в Вашингтоне состоялись консультации с послом Швеции в Северной Корее Андреасом Бенгтссоном, который представляет интересы американцев в Пхеньяне. Визит шведского дипломата прошел для оценки позиции Белого дома о том, как взаимодействовать с КНДР, рассказал порталу один из источников.

Американские официальные лица также провели закрытые круглые столы с экспертами по Северной Корее, в которых приняли участие представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности США. По словам одного из источников Axios, на мероприятии обсуждалось, среди прочего, кто именно будет представлять Пхеньян на потенциальных переговорах с Вашингтоном.

Многие северокорейские чиновники, участвовавшие во встречах с представителями первой администрации Трампа, были уволены или отправлены на переобучение, предполагает портал.

«Трампу будет трудно получить те же рычаги влияния на Кима, которые у него были в первый раз, учитывая ядерные успехи и более сильные дипломатические позиции Северной Кореи», — подчеркивает Axios.

В ноябре 2024 года Ким Чен Ын предупредил, что конфронтация КНДР и США достигла беспрецедентного наивысшего уровня и может перерасти в «самую разрушительную термоядерную войну».

Вступив в должность президента США в январе 2025 года, Трамп подчеркнул, что намерен возобновить общение с главой Северной Кореи. Позже американский лидер добавил, что у него сохранились «хорошие отношения» с Ким Чен Ыном, и назвал КНДР «ядерной державой». Газета Financial Times допускала, что внешняя политика Трампа может привести к большему числу стран с ядерным оружием

Дональд Трамп и Ким Чен Ын трижды встречались во время первого президентского срока республиканца. В 2018 году в Сингапуре прошел первый саммит США и КНДР, а второй — в 2019-м в Ханое. Еще одна встреча состоялась в демилитаризованной зоне на границе между Северной Кореей и Южной Кореей.

Основной темой тех переговоров была «полная денуклеаризация» КНДР, однако успехами они не увенчались. Как допустил в беседе с Axios бывший американский чиновник, маловероятно, что сегодня Ким Чен Ын отнесется к этой идее серьезно. Статус Северной Кореи как ядерной державы закреплен в конституции республики, напомнил он.

Накануне глава России Владимир Путин официально признал участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва также поддержит Пхеньян при необходимости в соответствии с двусторонним договором. Это подразумевает и военную помощь, следует из статьи 4 документа.