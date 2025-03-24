Внешняя политика президента США Дональда Трампа может привести к тому, что в мире станет больше ядерных держав, пишет Financial Times. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, число таких государств может вырасти до 15 — 25, если перестанет соблюдаться Договор о нераспространении ядерного оружия.

Союзники США в Европе и Азии начали раздумывать о собственном ядерном щите из-за смены американского внешнеполитического курса в начале второго президентского срока Дональда Трампа, отмечает FT.

«Поворот президента США в сторону Москвы и пренебрежительное отношение к НАТО заставили старых союзников — от Берлина и Варшавы до Сеула и Токио — задуматься о том, что казалось немыслимым: как подготовиться к потенциальному отказу от ядерного щита США», — пишет газета.

Впрочем, подобная дилемма у союзников США существует уже давно, отметил специалист в области ядерной стратегии Лоуренс Фридман. Например, программа ядерного сдерживания появилась во Франции по той причине, что Шарль де Голль допускал ненадежность Вашингтона в этом вопросе.

Другие же американские партнеры отказались от альтернативных вариантов, так как посчитали их «сложными, дорогими и привлекающими к себе внимание». «В конце концов, они смирились с этим. Так было и раньше. Проблема в том, что в этот раз кризис настолько серьезен, что они не уверены, что так может дальше продолжаться», — подчеркнул Фридман в беседе с FT.

«Консенсус великих держав по вопросу нераспространения действительно расшатывается. Феномен Трампа стал мощным стимулом для озвучивания мнений в странах-союзницах США, которые заключаются в том, что владение собственным ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности Америки», — заявил FT автор книги „Новый ядерный век“ Анкит Панда.

Сейчас в ядерном клубе находится девять стран: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай (ядерная пятерка, присоединившаяся к ДНЯО), а также испытавшие ядерное оружие Индия, Пакистан, Израиль (не присоединялись к ДНЯО) и вышедшая из договора КНДР.

«Исторический» призыв в Германии

Среди европейских стран «беспрецедентные публичные» дебаты о ядерном оружии активнее всего развернулись в Германии и Польше. Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с «историческим» призывом изучить, возможно ли распространить на его страну франко-британский ядерный щит, пишет FT.

По данным газеты, некоторые немецкие чиновники начали в частном порядке задаваться вопросом о собственном ядерном оружии Германии. Глава берлинского Института глобальной государственной политики Торстен Беннер заявил FT, что ФРГ следует как минимум «инвестировать в поддержание ядерного потенциала» — то есть обеспечить базу для создания ядерного оружия в случае необходимости.

С другой стороны, экс-посол Германии в США Вольфганг Ишингер сказал FT, что любое потенциальное вхождение ФРГ в ядерный клуб вызовет «шторм неизвестного масштаба из Москвы, от партии „Право и справедливость“ в Польше, от других соседей». «Мы рискуем потерять большую часть доверия, которое нам удалось построить за последние пять или шесть десятилетий после катастрофы Второй мировой войны», — подчеркнул дипломат.

Польша как часть европейского ядерного проекта?

В Польше дискуссии о ядерном щите ведутся на высшем политическом уровне. Накануне польский премьер-министр Дональд Туск выступил с инициативой создать ядерное оружие или же заключить соглашение о его совместном использовании с Францией.

Польский президент Анджей Дуда, напротив, считает, что Варшаве нужны «десятилетия» для разработки собственного ядерного оружия. Взамен он предложил разместить в стране американские ядерные боеголовки. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп эту идею не поддержит.

«Создание ядерного оружия с нуля для нас слишком затратно, и у нас нет на это времени. Но если мы можем стать частью новой европейской команды и ядерного проекта, то, конечно, мы хотим в этом участвовать», — сказал FT член совета директоров польского оборонного концерна PGZ Марчин Идзик.

«Глубокая тревога» в Южной Корее

На азиатском континенте обсуждения вокруг собственного ядерного оружия усилились в Южной Корее и Японии, отмечает FT. Ранее мэр Сеула и потенциальный кандидат в президенты О Се Хун призвал США разрешить Южной Корее приобрести аналогичный японскому запас ядерного топлива, что предоставило бы стране статус «ядерного порога».

«Неумолимый прогресс собственной ядерной программы Северной Кореи, расцвет отношений Пхеньяна с Москвой и возвращение Трампа к власти — все это усиливает глубокую тревогу в Южной Корее за свою безопасность», — рассуждает газета.

По словам южнокорейских экспертов, в республике «расширяется и укрепляется» поддержка создания ядерного щита. «У нее есть технологии, позволяющие в течение трех месяцев изготовить примитивные ядерные бомбы, — подобные тем, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки», — сказал FT профессор ядерной инженерии Су Кюн Рюль. По другим оценкам, на создание полноценного ядерного оружия у Южной Кореи может уйти примерно два года.

Политическое табу для Японии

В кругах «небольшой группы наиболее воинственных политиков» Японии всегда велись дискуссии о ядерном оружии, а теперь «круг участников может расшириться», сообщил FT высокопоставленный японский чиновник. «Тихие» дебаты на эту тему в стране идут несмотря на ее уникальный статус как единственного государства — жертвы атомных бомбардировок.

По мнению американских военных экспертов, благодаря своей развитой промышленности Токио может разработать собственное ядерное оружие всего за несколько месяцев. Впрочем, для этого японцам необходимо преодолеть «огромную психологическую и политическую дистанцию».

«В статье 9 „Положения о мире“ конституции Японии говорится, что японский народ „навсегда отказывается от войны как суверенного права нации“: хотя новое толкование этого положения позволило Японии создать и поддерживать значительные обычные виды вооруженных сил, сложности, связанные с ядерным сдерживанием, остаются нерешенными», — резюмирует газета.