В украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования ВСУ усилить мобилизацию, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в разговоре с «Интерфакс-Украина».

Об усилении противоречий

«Власть обвиняет общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе звучат призывы к власти показать пример и начать с себя. Таких противоречий много», — сказал экс-глава государства.

По словам Кучмы, с фронта поступают упреки в адрес военно-политического руководства по организационным, оперативно-тактическим и информационным вопросам.

Кучма связал такое положение дел с изменениями во внутренней политике. По его словам, на начальном этапе военных действий у украинского общества было единство: «армия, общество и власть <…> были монолитом», а в политических кругах «на какое-то время исчезла грызня». Как полагает экс-президент, к настоящему моменту ситуация изменилась — украинская элита «возобновила крысиные бега своих мелких интересов», а также появились «противоречия власти, армии и общества».

Говоря о противоречиях, Кучма отметил, что речь идет не о конфликтах, а о том, что у украинцев «стало меньше взаимопонимания друг к другу».

«В отличие от паникеров и провокаторов, я не говорю, что это приближает поражение. Но это точно отдаляет победу», — убежден бывший президент.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в первый день российской военной операции, 24 февраля 2022 года. В апреле 2024 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ее ужесточении. В частности, призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, верхний порог составил 60 лет. В начале октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации части граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о военнообязанных, которые ранее были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья в мирное время, а в военное — ограниченно годными. В октябре на Украине прошли массовые рейды на военнообязанных на концертах и в других местах массового скопления людей. Украинское издание «Страна.ua» связывало это с «тотальным (до 70%) срывом планов по мобилизации».

О вероятности новых майданов

Кучма выразил надежду на то, что у власти и общества «хватит мудрости и инстинкта выживания, чтобы не допустить новых майданов». По его словам, если предположить, что последствия майдана будут положительными, в момент, когда он происходит, государство неизбежно ослабляется.

Экс-президент Украины выразил мнение, что внутри украинского общества «трещинки точно будут», более того, они «уже бегут по камню».

«Кто-то воевал, а кто-то сделал все, чтобы избежать этого. Кто все время оставался на Украине, а кто сразу уехал. Кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем, а кто откупился. Кто-то поддерживал ВСУ своими мизерными заработками, а кто-то богател тем, что ослаблял ВСУ», — пояснил Кучма.

«Эти предстоящие расколы можно разглядеть уже сегодня, и уже сегодня надо готовиться к ним», — добавил экс-президент.

О проведении президентских выборов в 2025 году

По мнению Кучмы, президентские выборы на Украине в 2025 году необходимо проводить только при условии, что боевые действия будут прекращены. В противном случае голосование невозможно «ни технически, ни, что гораздо важнее, морально», считает бывший президент.

«На выборах во время войны невозможно обеспечить их справедливость и действительно всенародное волеизъявление. Вы не доставите ящик для бюллетеней в каждый окоп. А без голосов тех, кто сидит в том окопе, это будут не выборы, а кощунство», — убежден Кучма.

Он добавил, что сейчас предсказать итог выборов невозможно, в том числе из-за усталости и травмы общества. «Могу спрогнозировать одно: нас ждет уже вторая подряд электоральная революция. Первая состоялась в 2019 году, когда команда [президента Владимира] Зеленского просто смахнула с доски большинство политических фигур», — предположил Кучма.

По его прогнозам, шансы Зеленского на переизбрание президентом «можно оценить оптимистично», а вероятность сохранения кресел подавляющим большинством депутатов — пессимистично.