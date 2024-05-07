Третья мировая война уже началась и ее эпицентр, который может сместиться на Ближний Восток, сейчас находится на Украине. Такое заявление в разговоре с «Инфо24» сделал международный и военный эксперт Александр Артамонов.

Он также согласился с прогнозом американского миллиардера и предпринимателя Дэвида Сакса, допустившего, что отправка военных США на Украину усугубит конфликт и приведет к Третьей мировой.

«Я считаю, что он (прогноз. — Прим. RTVI) абсолютно реален. Мало того, я считаю, что Третья мировая уже началась», — заявил Артамонов.

По его словам, конфликт будет протекать с разной степенью интенсивности, а его эпицентр может смещаться. В частности, эксперт не исключил его смещения с территории Украины на Ближний Восток.

Кроме того, Артамонов отметил, что проведение учений Вооруженных сил России с отработкой применения тактического ядерного оружия в этом контексте «полностью соответствует логике» Третьей мировой войны. По его мнению, такие учения являются ответом на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, допускавшего отправку войск на Украину, и слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который счел правомерным нанесение ударов по территории России британским оружием.

«Если ранее мы говорили о специальной военной операции, потому что речь шла о сопредельной с нами стране, то теперь речь будет идти о контингенте иностранных и враждебно настроенных государств, которые решили с нами воевать», — отметил военный эксперт.

При этом, по его мнению, противостояние будет проходить не с НАТО, а с отдельными западными странами, которые отправят свои военные отряды на Украину. По словам эксперта, Россия будет воспринимать как оккупацию и нарушение территориальной целостности государства появление иностранных войск в Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Накануне Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети «Х», что отправка американских войск на Украину в случае поражения Киева приведет к началу Третьей мировой войны. «Сколько бы раз они ни повторяли эту идею, мы не можем допустить, чтобы она стала нормой», — отметил Сакс, комментируя идею лидера демократов в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса.

Джеффрис в интервью телеканалу CBS 5 мая допустил, что в случае поражения Украины в конфликте с Россией США могут привлечь собственные вооруженные силы для противостояния Москве. По его мнению, российское руководство хочет воссоздать Советский Союз, а потому не остановится на покорении лишь Украины.

После этого на странице МИД Франции появилось заявление, опровергающее отправку войск страны на Украину. Ведомство отметило, что информация о том, что Париж якобы намерен отправить свои подразделения в помощь украинской армии, не является достоверной.