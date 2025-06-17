Три человека стали жертвами израильской атаки на штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), сообщает агентство Fars.

Вечером 16 июня была совершена атака на штаб-квартиру IRIB. В момент удара телеведущая Сахар Эмами вела прямой эфир, она не пострадала.

По данным Fars, Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю.

Гостелерадио Ирана позже уточнило, что во время атаки по зданию пришлось не менее четырех попаданий.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал атаку на здание гостелерадио преступлением и призвал Совбез ООН остановить агрессию Израиля.

«Нападение на Гостелерадио — еще одно жестокое преступление (Израиля — ред.)… СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии… израильского режима против народа Ирана», — говорится в его сообщении в соцсети Х.

Утром 17 июня агентство NourNews сообщало, что два взрыва было зафиксировано в городе Тебриз на северо-западе Ирана.

Эскалация ирано-израильского конфликта произошла 13 июня, когда Израиль ударил беспилотниками и ракетами по ядерным объектам и городам Ирана. Погибли глава КСИР и ведущие физики-ядерщики страны. В тот же день егеран нанес ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные обстрел продолжался 14 и 15 июня, причем в воскресенье — даже в дневное время.

Накануне утром израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид Адом» сообщила, что при ударе по центру страны погибли три человека и пострадали более 60. Издание Ynet при этом писало, что были ранены 103 человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 16 июня Армия обороны Израиля объявила о завершении военной операции «Восстающий лев» против Ирана. За это время, по информации израильской армии, были ликвидированы десятки высокопоставленных военнослужащих, уничтожены радары и ракетные установки, устранены военные базы и ядерные объекты.