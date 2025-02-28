Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении руководящих сотрудников АО «Макфа», сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, задержанные намеревались получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены в отношении директора по закупкам и снабжению, начальника службы закупа зерна и менеджера этой службы, добавили в ведомстве.

«С 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года должностные лица «Макфы», действуя по предварительному сговору, планировали получить от представителя коммерческой организации 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемых после передачи первой части взятки в 1 млн. рублей посреднику из числа сотрудников компании. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

В рамках расследования проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Также проводятся следственные действия для выявления других эпизодов преступной деятельности и сбора доказательств.

В Челябинске 27 февраля по делу о взятке задержали директора по закупкам компании «Макфа» Владлена Паршина. В пресс-службе компании подтвердили его задержание, назвав это «неожиданностью».

Дело «Макфы»

В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, чей отец Валерий являлся основным владельцем мукомольной компании «Макфа». Экс-губернатора обвиняли в получении взяток на рекордную для России сумму в 3,4 млрд рублей.

За несколько дней до этого Юревича заочно арестовали по обвинению в получении взяток на сумму 26 млн рублей от регионального министра здравоохранения Виталия Тесленко и подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете в адрес председателя областного суда Федора Вяткина. После вызова экс-губернатора на допрос, его представители сообщили, что Юревич был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Лондона.

По иску Генпрокуратуры, на активы компании был наложен арест. По версии ведомства, Юревич вместе с бывшим генеральным директором компании Вадимом Белоусовым, управляли организацией через своих родственников, а также доверенных лиц, работая в органах государственной власти. Они также не декларировали данные о своих активов и не передавали соответствующую информацию в контрольные органы, используя положение во власти для достижения собственных бизнес-интересов.

Генпрокуратура также обратилась в Центральный районный суд Челябинска с требованием обратить активы компании в доход государства. В мае 2024 года суд удовлетворил иск ведомства. В июле стало известно, что «Управляющая компания «Агромакфа», которая объединяет активы группы «Макфа» в Курганской области, перешла в управление ООО «РСХБ-Финанс».

В ноябре Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском против бывших владельцев «Макфы», а также аффилированных с ними лиц, о взыскании дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы. Сумма иска составила более 18 млрд рублей. В январе 2025 года суд полностью удовлетворил иск.