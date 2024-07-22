Режиссер Никита Михалков назвал ложью слова журналистки Юлии Таратуты* о том, что он якобы донес председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на режиссера спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович. Об этом Михалков высказался в свой программе «Бесогон ТВ».

«Донос — это, когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович идет с 20-го года [2020 года. — прим. RTVI], стихи ее читают, печатают. Какой донос, на кого? То, что она делает и делала, могли увидеть все, но нет — Михалков донес на Беркович», — возмутился режиссер.

В январе 2024 года Юлия Таратута* заявила со ссылкой на источники, что якобы «самый действенный донос на Беркович сочинил» Никита Михалков. Журналистка ссылалась на «слухи», по которым Михалков якобы «нередко и напрямую» общается с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и «буквально ходит с ним в баню».

В доносе, по утверждению Таратуты* шла речь не о спектакле «Финист Ясный Сокол», а об ее стихах, которые были преподнесены как «антипутинские». «Этот факт будто бы сочли оскорбительным, именно он имел решающее значение», — заявила журналистка в своем сюжете.

В июле, после оглашения приговора Беркович, Таратута* повторила в своей программе со ссылкой на источники, что Михалков якобы донес главе СК на режиссера «Финиста» из-за ее стихов.

«Дело было в бане, где Михалков часто встречается с Бастрыкиным обсудить судьбы России», — заявила Таратута*.

Михалков в ответ заявил, что никогда не парился в бане в Бастрыкиным, хотя любит баню и «с удовольствием» попарился бы с главой СК.

«Я никогда в жизни в глаза не видел госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли, к своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии», — добавил режиссер.

Он заявил, что «ложь раздражает», а нападки в его адрес выглядят «тупо и бездарно абсолютно».

Дело Беркович и Петрийчук

8 июля Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии каждую по обвинению в оправдании терроризма. Режиссер и драматург находились под стражей с мая 2023 года.

По версии следствия, в спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном Беркович по пьесе Петрийчук, содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГИЛ**. Фигуранток дела внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Постановка основана на реальных историях и уголовных делах россиянок, завербованных радикальными исламистами в интернете и уехавших за ними в Сирию, чтобы выйти замуж.

Петрийчук в своем последнем слове заявила, что при написании пьесы была уверена, что помогает правоохранителям «предотвратить преступление доступными ей как писателю средствами».

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов

** организация признана в России террористической и запрещена