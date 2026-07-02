Народная артистка России Тереза Дурова рассказала в интервью программе «Легенда» на RTVI, как в 1990-х годах от нее требовали платить за «крышу».

Дурова — художественный руководитель «Театра Терезы Дуровой». Он был создан в 1990-х и сначала назывался «Московский театр клоунады».

«Время было сложное, время было тяжелое. Это же 1993 год <…> В пределах Москвы была такая форма, что если ты что-то хочешь открыть, то были определенные структуры, которые должны были играть какую-то в этом роль либо получать какие-то от этого дивиденды», — сказала Дурова.

По словам артистки, у нее были столкновения по этому поводу, но вопрос очень быстро решился.

«Я никогда никому об этом не говорила, имен я вам называть не буду, но был человек, от которого это зависело», — заявила Дурова.

Этот человек не имел отношения к Министерству культуры, но «держал руку на всех шоу или всех культурных программах» в Москве, утверждает артистка.

«В один прекрасный момент у меня пропали билеты вдруг. Предполагая, что, наверное, ветер дует оттуда, я пришла к нему на прием», — вспоминает Дурова.

На встрече человек заявил ей, что она «не выживет» в Москве, где слишком большая конкуренция.

«Он мне сказал: «Если ты не хочешь нам платить и работать под нашей «крышей» (это называется так), то тогда тебе надо забирать труппу и уезжать из Москвы»», — рассказала Дурова.

Тогда она ответила, что не хочет этого делать и что ее театр еще не встал на ноги. На это, по словам артистки, собеседник заявил ей: «Ну, тогда ты сдохнешь».

Дурова утверждает, что предложила ему «пока не трогать» ее и встретиться через год.