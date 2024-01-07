Председатель Европейского совета Шарль Мишель планирует участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он заявил в интервью изданиям De Standaard, Le Soir и La Libre. В связи с возможной отставкой Мишеля исполняющим обязанности главы Евросовета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Politico.

«Я решил баллотироваться в качестве кандидата на европейских выборах 2024 года. Если меня изберут, я буду исполнять свои обязанности председателя Европейского совета до тех пор, пока не приму присягу в качестве члена Европейского парламента в середине июля», — объяснил Шарль Мишель.

Выборы в Европарламент назначены на начало июня 2024 года. Срок полномочий Мишеля на посту председателя Европейского истекает в ноябре 2024 года. Должности главы Евросовета и члена Европарламента совмещать нельзя, поэтому, если Мишель одержит победу, ему придется досрочно покинуть свой пост. В то же время лидерам стран ЕС предстоит согласовать кандидатуру преемника, отмечает Politico.

«В конце июня или начале июля Европейский совет может предвидеть это и принять решение о преемнике», — заявил он.

В противном случае временно исполняющим обязанности главы Евросовета станет венгерский премьер-министр Виктор Орбан, поскольку с июля по декабрь 2024-го года Венгрия будет председательствующей в Совете ЕС, указывает De Standaard.

Как отмечает Politico, появление Виктора Орбана на посту главы Евросовета — сценарий, которого хотели бы избежать большинство лидеров ЕС. На это в том числе влияет напряженность между европейскими государствами и Будапештом, вызванная разногласиями по вопросу выделения помощи Украине и претензиями к законодательству Венгрии.

По данным Politico, лидеры стран Евросоюза смогут обсудить кандидатуру преемника Мишеля на встречах 17 июня и 27—28 июня.

Венгрия против помощи Украине

15 декабря Будапешт заблокировал четырехлетний пакет помощи Украине на €50 млрд. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что «компромиссное» бюджетное предложение, которое выдвинул глава Европейского совета Шарль Мишель, поддержали все страны-участницы ЕС, кроме Венгрии. Отказ Орбана искать компромисс по этому вопросу встревожил даже тех, кто спорил с ним в течение многих лет, указывала газета Financial Times (FT).

Мишель утверждал, что Евросоюз вернется к обсуждению вопроса о выделении финансовой помощи Украине в январе 2024 года. Источники FT сообщали, что в ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы полноценно утвердить выделение пакета помощи Киеву. По словам собеседников издания, страны-члены Евросоюза могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая предусматривает лишение государства избирательных прав в связи с нарушением европейского законодательства. Такую меру собеседники издания назвали «самым мощным оружием ЕС против государства-члена».

В свою очередь главный советник венгерского премьера Балаш Орбан заявлял о готовности Будапешта снять вето на выделение помощи Украине в обмен на разморозку €30 млрд для Венгрии. Выделение этой суммы ЕС заморозил в 2022 году, назвав в качестве причин проблемы с верховенством закона и коррупцией в стране. Для разблокировки всех €30 млрд Будапешту нужно выполнить несколько требований.

В конце декабря FT со ссылкой на источник писала, что Евросоюз разрабатывает резервный план по выделению Украине €20 млрд, который позволит обойти вето со стороны Венгрии. По данным источников газеты, страны-участницы ЕС могут взять на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом ЕС, что даст Еврокомиссии возможность занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Киеву. Преимущество такого плана заключается в том, что для его принятия не нужно одобрение от всех 27 стран-участниц ЕС, поясняла FT.