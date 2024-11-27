Во дворе дома в жилом комплексе «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По предварительной информации, машину подожгли, у нее взорвался бензобак.

«Предварительно, рванул бензобак из-за поджога автомобиля», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в беседе с РБК сообщили, что автомобиль загорелся около 6:00 мск, пострадавших нет. Причины инцидента в полиции не назвали.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в салоне взорвавшейся машины никого не было. При взрыве поврежден легковой автомобиль, который стоял рядом, добавил собеседник агентства.

Пожар уже потушен, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Телеграм-канал «Типичное Одинцово» пишет, что «взрыв был довольно-таки сильным и ощущался даже в соседних населенных пунктах». Канал публикует видеокадры пожара.

Утром 13 ноября взрыв автомобиля произошел в Севастополе, в результате погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы капитан 1-го ранга Валерий Транковский. По предварительным данным СК, сработало прикрепленное к днищу автомобиля самодельное взрывное устройство. ФСБ сообщила о задержании двух предполагаемых исполнителей теракта.