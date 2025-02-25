Верховный суд Татарстана приговорил семерых участников казанской организованной преступной группировки (ОПГ) «Тукаевские» к 113 годам колонии. Лидер группировки Геннадий Кирилов получил 24 года, его также осудили по ч. 4 ст. 117 УК за истязание жертв. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Перед судом предстало 7 членов ОПГ: Геннадий Кирилов, Айрат Аюпов, Ильнур Киямов, Рустем Шарафутдинов, Александр Марфин, Альберт Казаков и Айрат Абдрахманов», — говорится в материале.

Суд признал виновными Марфина, Абдрахманова, Киямова, Казакова, Аюпова и Шарафутдинова по статье 105 УК («Убийство»).

Лидер группировки Геннадий Кирилов получил 24 года в исправительной колонии. Его также осудили по части 4 статьи 117 УК за истязание жертв.

Казакова приговорили к 13 годам заключения,

Абдрахманова — к 12.

Аюпова осудили на 19 лет,

Шарафутдинова — на 15.

Киямов получил 17 лет колонии,

Марфин — 14 лет.

Одна из старейших группировок Казани — ОПГ «Тукаевские» — возникла в 1980-х годах. Название получила по месту проживания ее участников — на улице Тукаевской в центре города.

Как пишет «Ъ», в январе 1993 года, по материалам дела, «тукаевские» убили бизнесмена, который до этого работал под покровительством банды, но позже решил «завязать» с криминалом. Его застрелили из охотничьего ружья у лифта собственного дома на улице Чуйкова. Жертвами банды также стали члены других казанских группировок «на почве передела сфер криминального влияния».

Напомним, в Подмосковье 17 января умер лидер чеховской ОПГ, бывший совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов (также известен как Коля, с ударением на последний слог). В октябре лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» Сергей Чащин скончался в Миассе Челябинской области в возрасте 51 года на фоне злоупотребления алкоголем. В июне лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский, умер в московском СИЗО «Матросская тишина» от сердечного приступа.