Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заступился за певицу Кристину Орбакайте, которая столкнулась с отменой концертов в России. Свое мнение Мазаев высказал в программе RTVI «Легенда».

«Это опять какие-то общественные деятели, которые, собственно, не могут найти себе применение. Это бабуинская доминанта этих людей, которые написали какие-то кляузы или еще что-то: а, мол, там мама выступает против режима, и вот, значит, дочь тоже давайте теперь… А я вам могу привести много очень примеров, когда из дворянских семей потом красные командиры появлялись хорошие и так далее», — сказал Мазаев.

Музыкант назвал недоразвитыми людей, боровшихся с Орбакайте. «Это опять недоразвитость каких-то людей. Наоборот, понимаете, удел сильного — это великодушие», — сказал Мазаев.

Лидер «Морального кодекса» сообщил, что давно дружит с Орбакайте, хотя они стали очень редко видеться. С ее матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой Мазаев в настоящее время также не общается.

«Сейчас нет, к сожалению, она уехала, а так мы время от времени бывали в компаниях вместе», — отметил он.

Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. Галкин* выступил против военной операции на Украине и попал в реестр иноагентов. После этого Пугачева публично попросила признать иноагентом и ее, поскольку она солидарна со своим супругом.

В 2024 году в России отменили несколько выступлений Орбакайте. В январе в Бурятии организация ветеранов «Боевое братство» и местная Общественная палата потребовали запретить запланированный на март концерт певицы. В обращении к властям говорилось, что люди, «не определившиеся со своей позицией по поводу СВО», не должны «получать общественное одобрение». Власти заявили, что выступление Орбакайте не состоится.

В феврале мэр Владивостока Константин Шестаков призвал отменить концерты Орбакайте и солистки «Ночных снайперов» Дианы Арбениной. «Основанием <…> стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» с требованием об отмене выступлений в Городе воинской славы Владивостоке данных артисток», — сообщала пресс-служба Шестакова. После этого организаторы концерта Орбакайте объявили, что он не состоится.

В марте Кристину Орбакайте убрали из программы сборного концерта в Кремлевском дворце. «Московский комсомолец» со ссылкой на источники утверждал, что певицу исключили «в последний момент» из-за высказываний Пугачевой.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов