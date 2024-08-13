Сообщения о госпитализации осужденной за теракт в Санкт-Петербурге 26-летней Дарьи Треповой являются недостоверными, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Мордовии.

«Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН Рoссии по Республике Мордовия не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы УФСИН, состояние здоровья Треповой удовлетворительное и в медицинской помощи она не нуждается. В ведомстве добавили, что девушка по-прежнему находится в исправительном учреждении общего режима, где отбывает назначенное ей наказание.

Накануне муж Треповой Дмитрий Рылов сообщил, что с ней «что-то случилось» и ее перевели в тюремную больницу — «ЛИУ-3 Барашево». Правозащитный проект «Первый отдел»* уточнил, что это лечебное исправительное учреждение ФСИН, которое находится в Мордовии, как и исправительная колония №2 «Явас», куда в начале августа этапировали осужденную.

Телеграм-канал Mash предполагал, что Трепову могли госпитализировать в связи с «сильной депрессией и расколом личности». До этого канал рассказывал, что осужденная начала рисовать для своих знакомых из сообщества веганов России, но эксперт-психиатр увидел в ее рисунках «внутреннюю деструктивность личности» и склонность к депрессии.

Дело Дарьи Треповой

Согласно материалам следствия, 2 апреля 2023 года Трепова по указанию украинских кураторов пришла в петербургский «Патриот-бар», где проходила встреча военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Девушка принесла с собой статуэтку, начиненную взрывчаткой, и подарила военкору, после чего вышла. В результате взрыва Татарский получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Впоследствии в больнице умер еще один пострадавший при взрыве.

В конце января суд признал Трепову виновной в совершении теракта, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Гособвинение просило для нее 28 лет лишения свободы, но ее приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Трепова признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения. Она утверждала, что не испытывала чувства ненависти к Татарскому. При этом в суде девушка подтвердила, что выполняла задания, поступавшие с Украины, но, по ее словам, не знала о взрывчатке внутри подарочной статуэтки.

* Внесен(о) Минюстом в реестр иноагентов