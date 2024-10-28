Дело об убийстве добровольца из США, военкора агентства Sputnik Рассела Бентли (позывной «Техас») передано в Донецкий гарнизонный военный суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, в убийстве журналиста подозреваются четверо российских военнослужащих — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.

Им предъявлено обвинение в превышении полномочий, повлекшем смерть (ч. 5 ст. 286 УК РФ), применении физического насилия и пыток, а также надругательстве над телами (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ) и укрывательстве преступления (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК РФ).

28 октября Следственный комитет утвердил обвинительное заключение и обвиняемые ознакомились с материалами дела. Вдова Бентли со ссылкой на следователя подтвердила эту информацию в телеграм-канале. «Звонила следователю — он подтвердил», — написала она.

О том, когда дело начнут рассматривать в суде, не сообщается.

Гибель Бентли

Расселу Бентли было 64 года. В 2014 году он прилетел в Донецк и несколько месяцев воевал в составе бригады «Восток» Александра Ходаковского, затем стал волонтером и блогером. Позже американец принял православие, в 2017 году женился на коренной дончанке Людмиле, учительнице английского языка. Бентли получил паспорт гражданина России.

По версии следствия, 8 апреля этого года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили по отношению Бентли «физическое насилие и пытки, вследствие чего тот умер». После этого Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с телом журналиста.

На следующий день, 9 апреля, по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин с целью сокрытия преступления переместил останки Бентли.

Вдова Бентли Людмила рассказывала, что 8 апреля они с мужем приехали «по личным делам» в исполком Петровского района Донецка, где как раз начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бентли, по ее словам, пошел узнать, нужна ли помощь раненым, и пропал. Вдова американца утверждала, что его «жестко» задержали военные из 5-й танковой бригады.

По факту исчезновения Техаса возбудили уголовное дело, а 19 апреля председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что он погиб.

24 августа вдова военкора рассказала проекту WarGonzo, что правоохранители отпустили одного из фигурантов дела, который якобы «сделал все, чтобы от Рассела как можно меньше осталось».