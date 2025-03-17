Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News сообщил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море. По его словам, еще одна тема обсуждений принадлежность Запорожской АЭС.

«Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в страну Украина. С этим нужно разобраться. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что в рамках урегулирования этого конфликта «так много элементов», однако «никто не опускает руки». По его словам, в решении украинского конфликта заинтересованы все стороны, включая Европу.

«Все заинтересованные стороны, включая европейцев, привержены сделать все, что нужно, чтобы прийти к успешному разрешению ситуации», — уточнил Уиткофф.

Ранее Трамп заявил, что намерен провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. По словам американского лидера, в ходе разговора он намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

Также президент США добавил, что Вашингтон уже обсуждает со сторонами украинского конфликта вопрос «разделения активов».

Накануне спецпосланник американского лидера Уиткофф говорил, что разговор двух лидеров может состояться на следующей неделе. Он ожидает, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто в течение нескольких недель. По словам Уиткоффа, сейчас необходимо сосредоточиться на прогрессе, «достигнутом с момента инаугурации [американского] президента».

Спецпосланник президента США 13 марта прилетел в Москву, где в закрытом формате встретился с Путиным. Уиткофф рассказал CNN, что встреча длилась около 3-4 часов и была «позитивной». Он охарактеризовал ее как «дискуссию, основанную на поиске решений». Представитель президента США не стал уточнять, какие условия озвучивает Путин, но признал, что территории, которые находятся под контролем России, будут частью дискуссий о прекращении огня.