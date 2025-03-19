США могут добиться полного прекращения огня на Украине «через пару недель», заявил в эфире Bloomberg TV спецпосланник президента США Стив Уиткофф. После этого могут быть ослаблены антироссийские санкции.

По словам Уиткоффа, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп согласовали в ходе телефонного разговора «дальнейший путь к условиям прекращения огня и к полному прекращению огня [на Украине], которое будет обсуждаться в ближайшие дни».

«Я на самом деле думаю, что мы к этому придем через пару недель. Так что теперь дело за техническими вопросами, наша команда должна расставить точки над “i”, и все заняты этим», — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Он уточнил, что после этого может встать вопрос об ослаблении антироссийских санкций, которые лидеры двух стран пока не обсуждали.

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — пояснил Уиткофф.

Спецпосланник американского главы отметил, что встреча Путина и Трампа в Саудовской Аравии «вполне вероятна», но говорить от имени президентов он «не может». Разговор лидеров двух стран, состоявшийся 18 марта, он назвал «очень позитивным».

«Это был действительно очень позитивный, очень проактивный, ориентированный на результат телефонный разговор. Да и сам президент Трамп там для того, чтобы добраться до “линии ворот”. И мы вчера проделали большой путь, чтобы сделать это», — прокомментировал Уиткофф телефонный разговор Путина и Трампа, который состоялся 18 марта.

Комментируя телефонный разговор американского и российского президентов, Уиткофф также отметил, что они в том числе обсудили:

будущие двусторонние отношения,

поддержание стабильности в регионе вплоть до решения «кризиса на Украине»,

прекращение боевых действий на Украине,

некоторые детали боевых действий,

как реализовать прекращение огня, обмен пленными и людьми, «которые находятся под стражей».

«Они обсудили много вопросов. <…>. Это был важный исторический телефонный разговор. Только президент Трамп может объединить обе стороны, он переходит от одной стороны к другой, наши переговорщики переходят от одной стороны к другой, и мы подталкиваем обе стороны все ближе и ближе», — подчеркнул Уиткофф.

Он добавил, что «все согласны» с тем, что Трамп «сдвинул дело с мертвой точки». «Теперь мы говорим не «если» война закончится, а о том, как она закончится», — заключил Уиткофф.

Удары по украинской энергетике и судам в Черном море

Еще одной темой обсуждения между Трампом и Путиным стали удары по украинской энергетике. Уиткофф заявил, что у него есть данные о том, что «Путин отдал приказ через десять минут после разговора с президентом [Трампом], указав российским силам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру».

В ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что прошлой ночью Россия выпустила по территории страны 150 беспилотников, Уиткофф выразил уверенность, что атаки были совершены еще до того, как Путин отдал приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

«Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы», — добавил он.

После телефонного разговора Путин и Трамп также начали прорабатывать мораторий на удары по военным кораблям и гражданским судам в Черном море, сообщил спецпосланник президента США.

«Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море, грузовым судам с зерном и такими вещами», — рассказал он.

Уиткофф назвал эти договоренности значительным успехом, который «переменит игру». Он добавил, что Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, Госдепа и других ведомств подключиться к работе с Москвой.