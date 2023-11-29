Официальный сайт администрации Донецка подвергся взлому, сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Незадолго до этого в СМИ распространилось «распоряжение» о признании 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама почетным жителем Донецка.

Вечером 29 ноября телеграм-каналы, в частности, «Осторожно, новости», опубликовали «распоряжение» о присвоении Адаму Кадырову звания почетного гражданина Донецка за подписью главы администрации города Николая Волкова. Из текста «указа» следовало, что он якобы был подписан 24 ноября.

В «распоряжении» утверждалось, что донецкие власти решили наградить Адама Кадырова, “отмечая активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный, повышение имиджа города Донецка в масштабах РФ”.

Глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что официальный сайт администрации города был взломан. По его словам, речь идет об «информационной атаке ЦИПсО Украины».

«На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации», — говорится в сообщении.

Документ о присвоении звания «Почетный гражданин Донецка» Адаму Кадырову по прямой ссылке, которую указывали некоторые СМИ, больше не доступен.

В то же время на момент выхода материала имя сына чеченского лидера присутствует в общем списке почетных граждан Донецка. В частности, там указана должность Адама Кадырова — «начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики». Также отмечено, что 16-летний сын чеченского лидера был удостоен звания Героя Чечни. Вместе с Адамом Кадыровым в перечне, в частности, фигурируют глава ДНР Денис Пушилин, певец Иосиф Кобзон и олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Ирина Исинбаева.

Ранее в Чечне сообщили, что Адам Кадыров стал «куратором» чеченского батальона имени шейха Мансура, который войдет в структуру Минобороны России.

Российские регионы стали вручать Кадырову-младшему медали и ордена после того, как в августе он избил в чеченском СИЗО фигуранта уголовного дела о сожжении Корана Никиту Журавеля. За последние два месяца 16-летний сын главы Чечни Адам получил уже девять госнаград: