Из Российского государственного военно-исторического архива был украден подлинник указа Петра I, подписанный императором 11 ноября 1723 года, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. По его данным, оригинал подменили копией, и о краже стало известно, когда документ выставили на торги в Испании. Таким же образом ранее был похищен и продан во Франции указ Петра II.

Указ Петра I был выставлен на продажу испанским аукционным домом International Autograph Auctions Europe S.L. На его сайте говорится, что эта компания, созданная в 2011 году, пользуется в Европе репутацией ведущего специализированного аукционного дома по продаже автографов, рукописей, исторических документов и подписанных фотографий. Подавляющее большинство продаваемых там лотов — отдельные документы стоимостью 100-120 евро, но попадаются и редкие экземпляры дороже 100 тысяч евро, и коллекции, цена которых может достигать 1 млн евро.

Когда стало известно о продаже петровского указа этим аукционным домом, была организована проверка для его сличения с документом, который хранится в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). При проведении этой проверки было установлено, что архивный экземпляр является подделкой. Уведомление об этом было направлено в Росархив 18 ноября 2024 года. Теперь проверка по поводу подмены документа проводится там.

Ранее в РГВИА обнаружили пропажу подлинника указа Петра II, подписанного в том же 1723 году. Ее выявили, когда документ был продан на торгах французского аукционного дома Aguttes за 3120 евро. Замглавы архива Василиса Денисова признала, что он имеет «большую историческую и культурную ценность».

Член думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Альшевских тогда заявил RTVI, что указ можно вернуть, поскольку «то, что принадлежит Российской Федерации, рано или поздно будет возвращено на родину». Эти усилия, добавил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, надо предпринимать в правовом поле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила RTVI, что российское посольство в Париже предпринимает шаги для установления всех обстоятельств, связанных с ввозом и продажей артефакта.

Президент международного портала аукционов Bidspirit Александр Киселевский в беседе с RTVI допустил, что аналогичным образом — через подмену высококачественной копией — из РГВИА могли быть украдены и другие исторические документы, причем выявить их пропажу путем проверки практически невозможно.