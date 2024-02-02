Украинскому артисту Андрею Данилко, известному по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу артиста. Сам Данилко, осудивший действия России на Украине, объяснил принятие такой меры «указанием русской верхушки».

По сообщению агентства, Данилко до недавнего времени не знал о запрете на въезд в ОАЭ, но получил подтверждение из собственных источников. По словам артиста, он выступал на концерте, куда могли прийти все желающие, а официальная причина пожизненного запрета на пересечение границы ОАЭ не указана ни в одном документе.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся», — утверждает Данилко.

По его словам, песни Верки Сердючки при этом «до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России». «И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести», — убежден артист.

В середине января о том, что Данилко запретили въезд в ОАЭ, писал Mash. Телеграм-канал, который называют прокремлевским, отмечал, что Данилко на корпоративе в ОАЭ еще в 2022 году выступил с антироссийскими заявлениями и тем самым «разжег межнациональный конфликт», «все закончилось штрафом и запретом на въезд».

Mash утверждал, что «за выступлением звезд в Дубае сейчас по-особенному следят — чтобы не устраивали политических игр». Наказание в случае нарушений варьируется от штрафа до статуса «невъездной», говорилось в публикации. Телеграм-канал отмечал также, что поддержавшего Украину Максима Галкина* в ОАЭ оштрафовали за политические высказывания на 100 тыс. дирхам (2,4 млн рублей).

Агентство Bloomberg ранее на этой неделе сообщило, ссылаясь на источники, что МИД России потребовал от своих дипломатов преследовать российских артистов, которые осудили военную операцию на Украине и покинули страну. В качестве примера агентство привело ситуацию с задержанием участников группы «Би-2» в Таиланде (депутат Андрей Луговой тогда призывал музыкантов готовиться выступать перед «сокамерниками» в случае депортации в Россию).

В МИД России в ответ на публикацию Bloomberg заявили о необходимости «судить, а не преследовать» тех, кто поддерживает Украину.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов