МИД России потребовал от своих дипломатов преследовать российских артистов, которые осудили военную операцию на Украине и покинули страну, пишет Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией. В ответ на эту публикацию во внешнеполитическом ведомстве заявили о необходимости «судить, а не преследовать» тех, кто поддерживает Киев.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, МИД России якобы призвал своих дипломатов преследовать российских артистов на территории тех стран, которые относятся к числу «дружественных» или сохраняют нейтралитет в вопросе российско-украинского военного конфликта. Других деталей агентство не приводит.

В качестве примера Bloomberg рассматривает ситуацию с задержанием участников группы «Би-2» в Таиланде. Агентство напомнило, что 24 января после концерта семерых музыкантов коллектива задержали за ведение концертной деятельности без соответствующего разрешения. Участников «Би-2» поместили в миграционную тюрьму, где в течение нескольких дней решался вопрос об их депортации.

Как пишет Bloomberg, российские дипломаты в Таиланде пытались добиться депортации задержанных музыкантов в Россию. 31 января всех участников «Би-2» освободили, после чего они прибыли в Израиль. Ситуация была разрешена при участии израильского МИДа.

Также Bloomberg упомянул юмориста Максима Галкина*, который в конце января рассказал об отменах своих концертов сначала в Таиланде, а позже в Индонезии. По словам комика, сотрудники паспортного контроля на Бали показали «письмо от правительства» России с просьбой не пускать его в страну.

Реакция Москвы

Российский МИД прокомментировал публикацию Bloomberg агентству ТАСС, заявив, что артистов, финансирующих или поддерживающих Украину, «надо не преследовать, а судить».

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в разговоре с изданием «Подъем» заявила, что не находит «ничего удивительного» в том, что Галкину* отказали во въезде в Индонезию. По ее словам, российские дипломаты «оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания» позицию России «по теме конфликта на Украине и всем связанным с ним вопросам».

Также Захарова выразила мнение, что «различные деятели антикультуры», которые поддерживают Украину, «становятся токсичными».

«Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм», — сказала она.

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева «Би-2», в мае 2023 года выступил с критикой военной операции на Украине, а также сообщил, что не планирует возвращаться в Россию. Вскоре после этого Минюст внес музыканта в реестр иноагентов.

Максим Галкин* также осудил военную операцию на Украине и после начала боевых действий уехал из России. Осенью 2022-го Минюст внес юмориста в реестр иностранных агентов.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов