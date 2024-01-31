Все участники группы «Би-2», которые были задержаны в Таиланде и находились в бангкокском центре временного содержания, были отправлены в Израиль. Об этом сообщается в телеграм-канале коллектива.

«Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», — говорится в сообщении группы.

МИД Израиля отметил, что задержанных участников «Би-2» удалось освободить благодаря работе ведомства и посольства страны в Таиланде.

«Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами — иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо», — заявил глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац.

Юрист группы в разговоре с «Медиазоной»* подтвердил, что музыкантам удалось улететь из страны после встречи консулов Израиля и Австралии с представителями тайского МИДа.

По словам юриста, должна была пройти встреча и российского консула, но «вместе они встречались или раздельно — неясно». «Скорее раздельно. Встреча длилась несколько часов. Представители группы в ней не участвовали», — объяснил он.

После того, как все разрешилось, музыкантов доставили в миграционной кабинет в аэропорту, где их «зарегистрировали, вручили паспорта и посадили на борт», указал юрист. Он также добавил, что с покупкой билетов «очень помогла авиакомпания Эль Аль».

Задержание музыкантов

24 января полиция тайского курорта Патонг задержала участников «Би-2» сразу после концерта в клубе Illusion на Пхукете. В российском консульстве отмечали, что музыкантов задержали в рамках рейда по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности».

Через 2 дня, 26 января, суд Пхукета приговорил каждого участника «Би-2» к штрафу в размере 3 тыс. батов ($95). После уплаты штрафа им было предписано покинуть Таиланд. Атташе российского генконсульства Никита Калиниченко сообщал РБК, что представители рок-группы не обращались в дипведомство за помощью.

Телеграм-канал Mash писал, что инициатором задержания участников «Би-2» якобы выступило российское генконсульство, попросившее местные власти «внимательно проверить» их документы. Источник телеграм-канала Brief в МИД России назвал эту информацию фейком.

28 января участники «Би-2» впервые вышли на связь и объяснили, что поводом для задержания музыкантов послужила ошибка, которую местные организаторы допустили при оформлении документов. При этом концерт, по словам артистов, в клубе Illusion проводился официально.

Позднее музыканты в своем телеграм-канале сообщили, что 29 января было принято решение о депортации группы в Израиль, однако 30 января «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства» это решение отменили. «Медиазона»* со ссылкой на юриста «Би-2» писала, что Россия требует выдачи троих задержанных в Таиланде участников группы с российским гражданством.

Всего в Таиланде были задержаны семь участников «Би-2», у четверых из которых есть израильское гражданство. У сооснователя группы Александра «Шуры» Умана помимо израильского паспорта есть еще и австралийский, уточняло издание.

В тот же день, 30 января, солиста «Би-2» Леву (Егора Бортника*) отпустили в Израиль.

Егор Бортник* в мае 2023 года выступил с критикой военных действий в Украине, а также написал в социальных сетях, что испытывает «омерзение и брезгливость» и не планирует возвращаться в Россию.

В том же месяце Минюст внес Бортника* в реестр иноагентов за то, что он «выступал против военной операции, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов госвласти».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов