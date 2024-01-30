Солист «Би-2» Лева (Егор Бортник)* улетает в Израиль после того, как на прошлой неделе был задержан в Таиланде в числе других участников российской рок-группы. Об этом сообщила сама музыкальная группа в своем телеграм-канале.

«Лева Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме», — говорится в сообщении.

«Медиазона»* пишет, ссылаясь на юриста «Би-2», что Россия требует выдачи троих из семерых задержанных в Таиланде участников группы. Речь идет о музыкантах, у которых есть только российское гражданство.

Всего в Таиланде задержаны семь участников «Би-2», у четверых из которых есть израильское гражданство. У сооснователя группы Александра «Шуры» Умана помимо израильского паспорта есть еще и австралийский, уточняет издание.

Как отмечает «Медиазона»*, Израиль выразил готовность забрать всех четверых музыкантов с израильским гражданством, Австралия также не возражает против того, чтобы принять своего гражданина. По словам юриста, на среду, 31 января, запланирован новый раунд переговоров с участием консулов Израиля, Австралии и России.

Депутат назвал «Би-2» «подонками»

Израильский портал Ynet ранее сообщил, что участников «Би-2», которые были задержаны в Таиланде с 24 января, после вмешательства израильского МИД депортируют в Израиль, а не в Россию. Издание утверждало, что речь идет о тех музыкантах, у которых есть израильский паспорт.

После этого в «Би-2» рассказали, что решение о депортации участников группы из Таиланда в Израиль отменили после визита «высокопоставленных российских дипломатов». В сообщении группы говорилось, что музыканты «отказались общаться с российским консулом» и что они удерживаются в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков* в интервью «Настоящему времени»* говорил, что депортации участников «Би-2» в Россию якобы добивается «лично» генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов. Гудков* допустил, что в случае депортации в Россию музыкантам грозит уголовное преследование из-за антивоенной позиции.

В мае 2023 года Егор Бортник* осудил военные действия России на Украине, заявив об «омерзении и брезгливости» и о том, что он не намерен возвращаться в Россию. Минюст России в том же месяце внес Бортника* в реестр иноагентов, объяснив такое решение тем, что он выступал против военной операции на Украине и «негативно высказывался» в отношении российских граждан и органов власти.

Депутат Госдумы Андрей Луговой 30 января предупредил, что в России «с распростертыми объятиями» ждут участников «Би-2», которых он считает «подонками». Депутат призвал музыкантов «готовиться», поскольку «скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».

Участники «Би-2» были задержаны в Таиланде 24 января после концерта в клубе Illusion на острове Пхукет. В российском генконсульстве говорили, что это связано с рейдом по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности».

Mash писал, что причиной стала «антироссийская позиция» группы и «поддержка Украины», а инициатор задержания — российское генконсульство в Таиланде. Источник телеграм-канала Brief в МИД России назвал эту информацию «фейком».

В самой группе «Би-2» 28 января заявили, что концерт в клубе Illusion проводился официально, а поводом для задержания стали «некорректно оформленные организаторами документы». Суд в Таиланде обязал каждого из участников рок-группы выплатить штраф в размере около $84 за выступление на концерте без необходимого для этого разрешения.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов