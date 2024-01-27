Российскому юмористу Максиму Галкину* отказали во въезде в Индонезию, где 27 января должен был состояться его концерт. Артист утверждает, что причиной стало «письмо от правительства» России. В российском МИДе выразили мнение, что артисты, выступающие с критикой военной операции на Украине, «становятся токсичными».

«Биографию нашему парню они делают исключительную»

О том, что Галкину* запретили въезд на Бали, 26 января сообщила журналистка Анна Монгайт* со ссылкой на источник. В своем телеграм-канале она написала, что паспорт артиста оказался в «черном списке» на паспортом контроле, хотя гастрольная виза и другие документы у комика были в порядке.

По словам Монгайт*, в отношении других российских артистов, которые ранее отыграли концерты на острове, подобные решения не принимались. В их числе журналистка упомянула певицу Земфиру* и рэпера Оксимирона*.

«Совсем недавно под давлением российских властей были отменены концерты [Галкина*] в Таиланде. Как их длинные руки дотянулись до индонезийского погранконтроля — открытый вопрос. Но биографию нашему парню они делают исключительную», — заключила Монгайт*.

«Письмо правительства» России

27 января Галкин* подтвердил, что его не пустили в Индонезию, отказав во въезде при прохождении паспортного контроля.

«Никакой неприязни ко мне тоже. Офицеры пограничной службы были очень вежливы», — написал он на своей странице в инстаграме (принадлежит Meta**).

В то же время Галкин* отверг утверждение о существовании «черных списков» с его именем. По его словам, причиной отказа во въезде стало «письмо правительства» России с просьбой не пускать его на Бали — такую причину, указал юморист, ему озвучили «несколько раз разные сотрудники пограничной службы». Шоумен отметил, что подобный запрет вызвал «доброжелательное недоумение» у пограничников.

Версии о том, что запрет на въезд отражает позицию властей Индонезии, Галкин* назвал «смехотворными». «Они меня просто не знают», — отметил он.

«Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу России, чем разбираться в просьбах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста», — написал комик.

Галкин* обвинил российские власти в «маниакальном преследовании несогласных артистов за рубежом». При этом он заверил, что воспринимает произошедшее «как рабочие моменты в нынешних условиях».

«Любая попытка представить данные отмены как какую-то консолидированную поддержку отмены «неправильных» русских артистов по всему миру — обыкновенный хайп», — подчеркнул Галкин*.

Реакция Москвы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с изданием «Подъем» заявила, что в отказе Индонезии впустить Галкина* в страну «нет ничего удивительного». По ее словам, российские дипломаты «оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания» позицию Москвы по теме военной операции на Украине.

«Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. <…> На это деньги дают не только режимы в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Они становятся токсичными», — заявила Захарова.

Отмена концертов Галкина* в Таиланде

24 и 25 января концерты Максима Галкина* должны были состояться в Паттайе и на Пхукете, однако за несколько дней до выступлений продажа билетов была отменена. Источник в развлекательной индустрии Таиланда в беседе с ТАСС утверждал, что отмена мероприятий связана с высказываниями юмориста на тему политики.

Как и в случае с отказом во въезде на Бали, Галкин* обвинил в произошедшем российские власти. По его словам, они якобы «надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с консульством и российским туризмом». При этом в отеле Royal Cliff в Паттайе, где должен был состояться концерт комика, RTVI заявили, что решение об отмене выступления юмориста было принято стороны организатора.

По словам Галкина*, за последние полтора года он дал около 150 концертов в Израиле, Греции, США, Турции, Канаде, Франции и других странах. Из них, как утверждает юморист, «под влиянием российских властей» было отменено пять выступлений — в Таиланде, на Бали и в Казахстане.

Максим Галкин* выступает с критикой российской военной операции на Украине. После начала боевых действий юморист вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. Осенью 2022-го Минюст внес Галкина* в реестр иностранных агентов.

В декабре 2023 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела по статье о «дискредитации» российской армии в отношении Галкина* и Пугачевой, не найдя для этого оснований. После этого депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь юмориста к уголовной ответственности за антироссийские высказывания и публичную поддержку Украины.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов

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