Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь юмориста и шоумена Максима Галкина* к ответственности за антироссийские высказывания и «благотворительность» в пользу «националистической, террористической Украины». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В качестве примеров действий артиста, за которые на него «можно заводить папочку с уголовным делом», Луговой привел его выкрик «Героям слава!» со сцены во время концерта, заявления «про Бучу, про ракеты, про ложь, про вину России».

«Кто-то еще считает, что вещун Галкин* несет безобидную дурь? <…> Я считаю, что не должно быть прощения, а наказание обязательно — безусловное и всенародное», — возмутился депутат.

25 декабря из закрытого доклада СКР стало известно, что в 2022 году Галкина* и его супругу Аллу Пугачеву проверяли по статьям о «фейках» (ч. 1 ст. 207.3 УК) и «дискредитации» (ч. 1 ст. 280.3 УК) российской армии. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что по итогам проверки Следственный комитет не стал возбуждать в отношении артистов уголовные дела и вернул материалы московскому главку МВД России.

Пугачева и Галкин* покинули Россию в 2022 году. Юморист выступил против военной операции на Украине и был включен в реестр иноагентов за осуществление политической деятельности. Пугачева после этого опубликовала «обращение в Минюст РФ», в котором попросила и ее зачислить «в ряды иноагентов своей любимой страны».

С тех пор певица трижды приезжала в Россию на короткий срок. В сентябре 2022 года она посетила церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в мае 2023 года приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, а в начале ноября прибыла на поезде в Москву на два дня, чтобы, по данным Mash и Shot, урегулировать дела, связанные с документами, в том числе по продаже недвижимости.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов