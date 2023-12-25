МВД в 2022 году проводило проверку в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина* по статьям о «фейках» (ч. 1 ст. 207.3 УК) и «дискредитации» (ч. 1 ст. 280.3 УК) российской армии. Об этом сообщает «Вёрстка»* со ссылкой на информационную справку из закрытого доклада Следственного комитета России (СКР).

По данным издания, материалы на Пугачеву поступили в СКР в декабре 2022 года, в них говорится о том, что артистка разместила в интернете «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», но о каких постах или высказываниях певицы идет речь, неизвестно.

После проведения проверки, в конце января 2023 года, Следственный комитет вернул материалы в МВД. Затем 12 марта 2023 года докладная по этой проверке была передана в СК. Дальнейшая судьба этих материалов неизвестна, пишет «Вёрстка»*.

В отношении Галкина*, как следует из документов, проводили проверку по статье о «фейках». Материалы на юмориста поступили в ведомство в июне 2022 года. В справке СК также указано, что Галкин* критиковал действия правительства и вооруженных сил России. Материалы проверки артиста в августе 2022 года вернули в главное управление МВД России по Москве. Было ли принято какое-либо решение по материалам на Пугачевы и Галкина*, неизвестно.

Пугачева и Галкин* уехали из России в 2022 году. Галкин* выступил против военной операции на Украине и в сентябре прошлого года был включен в реестр иноагентов. Из данных реестра следовало, что артист получил этот статус за осуществление политической деятельности, а в графе «сведения об иностранных источниках» напротив фамилии артиста была указана Украина.

Пугачева после этого опубликовала «обращение в Минюст РФ», в котором попросила и ее зачислить «в ряды иноагентов своей любимой страны».

Сам Галкин* назвал надуманным повод, по которому ему присвоили статус иноагента. Шоумен заявил, что занимается не политической деятельностью, а «юмористическим жанром, политической сатирой». Он отметил, что «лет 10 назад» давал концерты на Украине, получая за них гонорары, но «уже много лет ни копейки с Украины» не получает.

После начала боевых действий на Украине Пугачева трижды приезжала в Россию, но все ее визиты были краткосрочными. В сентябре 2022-го певица посетила церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в мае 2023 года приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, а в начале ноября она прибыла на поезде в Москву на два дня, чтобы, по данным телеграм-каналов Mash и Shot, составить дополнительное завещание, забрать все документы, связанные с ее детьми, встретиться с потенциальным покупателем их с Галкиным* замка в подмосковной деревне Грязь, а также решить вопросы с задолженностями по налогам и посетить врачей.

Комментируя приезд Пугачевой в Россию, в Кремле заявили, что наличие родственников-иноагентов не может быть препятствием для свободного выезда из России и возвращения в страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что любой «российский гражданин добропорядочный, законопослушный» может вернуться на родину и так же свободно ее покинуть.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов