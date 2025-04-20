Американский телеканал Fox News назвал Киев частью России во время трансляции пасхальной литургии из Михайловского Златоверхого монастыря в столице Украины. Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал телеканал извиниться.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто сделал ошибку», — написал Тихий на своей странице в Х.

Fox News показывал в прямом эфире празднование Пасхи в разных странах, включая Россию и Украину. Сначала богослужение в соборе Михайловского Златоверхого монастыря подписали как происходящее на Украине, впоследствии в трансляции появилась надпись «Киев, Россия».

Позже неточность в титре исправили. Как сообщает «Громадское телевидение», некорректная надпись оставалась в эфире около 20 минут. Телеканал 24tv.ua утверждает, что трансляция из украинского храма с ошибочной надписью длилась более 30 минут.

Пасхальное богослужение в Москве

В ночь на 20 апреля президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили храм Христа Спасителя, где праздничную службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди участников богослужения также были глава РФПИ Кирилл Дмитриев, омбудсмен Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и другие.

Путин отметил, что праздник Пасхи дарит людям веру, надежду и любовь. По словам российского главы, РПЦ и другие христианские конфессии во все времена играли «большую <…> роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей».

«Самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив», — подчеркнул Путин.

Патриарх Кирилл в обращении к верующим назвал Пасху «днем победы Христа над злом, неправдой, над диаволом».

«Пасха — это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а Пасха — это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над диаволом, над силами зла, которые безраздельно господствовали в мире», — сказал он.

Пасхальное перемирие

Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие на фронте, оно действует до полуночи 21 апреля. Минобороны уточнило, что российская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать «зеркально» во время пасхального перемирия и соблюдать его при условии «тишины» со стороны России. Он также предложил продлить перемирие на 30 дней по истечении его срока.

Утром 20 апреля Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия. Власти ДНР и российские военные телеграм-каналы, в свою очередь, сообщили о нанесении ударов по двум районам Донецка утром воскресенья.