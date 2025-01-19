Официальный Киев выступает против прекращения боевых действий, потому что хочет заставить Москву «почувствовать боль», пишет The Telegraph. По мнению помощников украинского лидера Владимира Зеленского, если Украина сейчас остановится, то это может усилить позиции России перед возможными переговорами, а «в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада».

Издание отмечает, что хотя России «продвигается вперед», например, отвоевывая позиции около важного с точки зрения логистики города Покровск, украинские чиновники утверждают, что ВСУ нанесли несколько «крупнейших ударов» по нескольким российским нефтяным и промышленным объектам.

The Telegraph уточняет, что Киев за последний год нарастил число ракетных атак, а также производство дронов, которое в 2025 году может стать рекордным.

При этом в статье отмечается, что точный ущерб от украинских атак по российской территории подсчитать невозможно, так как данные, в том числе по нефтедобыче, засекречены.

Кроме того, источник издания в украинской разведке сообщил, что Россия смогла очень быстро отремонтировать поврежденные нефтяные объекты «в течение недели».

Как считает The Telegraph, «сомнительно, что мольбы Украины найдут отклик у новой администрации США».

Спецпосланник США по урегулированию конфликта на Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог весной 2024 года заявлял, что «перспектива украинской военной победы над Россией испарилась, а возможность вернуть утраченные территории практически отсутствует».

Также он считает, что если Вашингтон продолжит поддерживать Киев, то это «потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией».

Украинская сторона пытается убедить Трампа в том, что их позиция верна, говорится в статье. Для этого, например, глава комитета Верховной рады по иностранным делам даже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.

«Украинские чиновники надеются, что если будущего президента [США] не удастся убедить оказать поддержку, необходимую на поле боя, то его, по крайней мере, можно убедить не отказываться от Украины полностью», — пишет The Telegraph.

При этом, несмотря на «сдержанный оптимизм», Киев начал «потихоньку готовиться к тому, что ему придется вести переговоры с не самой лучшей позиции, если Трамп останется непреклонным — при условии, что Путин вообще будет готов к переговорам», отмечает издание.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил The Telegraph, что прекращение огня может быть осуществлено только при соблюдении некоторых условий со стороны западных стран: небо Украины будет закрыто для российских самолетов, также будут наведены ракеты по целям в России, «готовые к мгновенному ответному удару в случае нарушения перемирия».

Кроме того, Запад должен заняться обучением и укреплением «истощенной украинской армии», считает он. Другие украинские чиновники считают, что «единственной надежной гарантией безопасности» для Украины — это ее принятие в НАТО.

Ранее в команде Трампа рассказали, что прорабатывают два возможных сценария воздействия на Россию, чтобы достичь дипломатического соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы. Первый предполагает некоторые меры «доброй воли», смягчающие санкции против российского нефтяного сектора — их применят, если будет решено, что урегулирование конфликта вполне возможно. Второй еще больше усилит давление на Россию, сообщили источники Bloomberg.

Позднее кандидат Трампа на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, выступая в сенатском комитете по международным делам, что России и Украине, а также самим американским властям придется пойти на «уступки», чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он допустил, что одним из вариантов может стать отмена или ослабление антироссийских санкций, которые «дают Вашингтону “рычаги влияния” на Россию».

Комментируя RTVI слова Рубио о взаимных уступках, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что позицию России обозначил президент Владимир Путин 14 июня 2024 года. Глава государства тогда заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам, если украинская сторона полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от вступления в НАТО.