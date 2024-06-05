Украинские власти перестали выпускать за границу своих граждан, имеющих вид на жительство (ВНЖ) в других странах или второе гражданство. Об этом сообщил официальный представитель украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона. Его заявления цитирует издание УНИАН.

«Раньше мы действительно пропускали лиц, которые имели отметки в своих паспортных документах о выбытии на постоянное место жительства, на взятие на постоянный консульский учет за пределами Украины», — сказал Демченко.

Он напомнил, что закон «О воинской обязанности и военной службе» исключил украинцев с ВНЖ и паспортами других стран из списка подлежащих снятию с воинского учета.

Посольство США в Киеве предупредило мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с американским и украинским паспортами, что власти Украины запретили им выезжать из страны еще с 1 июня 2024 года.

Диппредставительство признало, что его возможности вмешиваться в конкретные ситуации и «влиять на украинское законодательство» ограничены, в том числе когда дело касается условий военного положения и применения нового закона о мобилизации.

«Существует чрезвычайно высокий риск того, что вам не разрешат выехать из страны, даже при наличии американского паспорта», — констатировали в посольстве.

Мужчинам с двойным гражданством, которые не могут выехать с Украины, рекомендовано «подчиняться всем местным распоряжениям», а тем, кто сейчас находится за пределами страны, — «воздержаться от любых поездок» туда.

Новый закон о мобилизации начал действовать на Украине с 18 мая 2024 года. Согласно ему, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК — аналоги российских военкоматов) для уточнения данных и все время носить при себе военно-учетные документы, чтобы предъявлять их по требованию полицейских или сотрудников ТЦК.

Кроме того, новый закон упразднил категорию «ограниченной годности» к воинской службе, а всех входивших в нее граждан лишил права на отсрочку от призыва. Теперь им придется повторно проходить медкомиссию, по итогам которой они будут признаны либо годными, либо негодными к воинской службе.

В последнее время западные СМИ неоднократно писали о том, что проблемы, возникшие у украинских властей с пополнением рядов Вооруженных сил, могут серьезно повлиять на исход конфликта — не в пользу Киева. По данным источников The New York Times, США оказывали на Украину давление при подготовке нового закона о мобилизации, требуя ужесточить его для более массового призыва новобранцев.