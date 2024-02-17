Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили Авдеевский коксохимический завод на севере города, сообщил 17 февраля эксперт немецкого таблоида Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке на своей странице в соцсети X.

«Украинская армия сдала Авдеевский коксохимический завод российским войскам. Поскольку она планировала «вывести подразделения из города и перейти к обороне на более выгодных рубежах», я слегка потрясен, так как этот завод, вероятно, является самой укрепленной позицией в этом районе», — написал журналист.

В то же время украинский OSINT-проект DeepState обновил свою карту, отметив Авдеевку как полностью занятую российскими войсками.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором военные поднимают российский флаг над коксохимическим заводом в Авдеевке. «Триколор подняли бойцы 114 бригады 1 армейского корпуса. Зачистка завода продолжается. Подразделения закрепляются на новых позициях», — написал он.

Кроме того, Коц сообщил о переходе под контроль российских войск железнодорожного вокзала Авдеевки и здания городской администрации. На них также был поднят флаг России.

Проект «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звичнука сообщил, что украинские позиции на Авдеевском коксохимическом заводе «частично оставлены». По данным канала, там остаются «очаги сопротивления».

«Вероятнее всего, противник закрепляется на рубеже Бердычи — Семеновка — Орловка. <…> Территория от «Химика» до Опытного с высокой долей вероятности тоже опустела. Ближайшие опорные пункты противника должны располагаться к востоку от Северного», — утверждается в публикации.

Кроме того «Рыбарь» пишет, что украинская армия, по предварительной информации, оставила село Ласточкино к северо-западу от Авдеевки.

«Можно констатировать, что вся Авдеевка переходит в руки российской армии», — сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель».

На момент выхода этого материала Минобороны России не комментировало сообщения о продвижении российских войск в Авдеевке.

Уход ВСУ из Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Он объяснил, что решение было принято «исходя из оперативной обстановки», а также «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

После объявления о выводе ВСУ из Авдеевки командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что «под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен». Генерал пообещал обратиться «к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам», чтобы пленным было было обеспечено гуманное обращение и возможность вернуться на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о выводе украинских войск из Авдеевки «правильным». Глава государства заявил, что такая мера была продиктована угрозой для военных оказаться в окружении, а также нехваткой оружия.