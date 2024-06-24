В Костромской области умер 21-летний местный житель, заразившийся ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу костромской администрации.

«К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью», — сообщили в пресс-службе.

По данным властей региона, молодой человек почувствовал себя плохо еще в Нижнем Новгороде, но скорую помощь вызвал только по возвращении в Кострому.

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