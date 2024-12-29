Президент Грузии Саломе Зурабишвили (срок полномочий истекает 29 декабря) заявила, что покинет президентский дворец после вступления в должность избранного главы государства Михаила Кавелашвили. Ранее она утверждала, что не уйдет из президентского дворца даже после истечения полномочий.

«Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность», — сказала она (цитата по Paper Kartuli).

Зурабишвили поблагодарила сторонников, которые пришли к резиденции президента. «Там — пустота, здесь — общество. Там — запертые. Мы — вышли наружу потому что мы ничего не боимся», — отметила она (цитата по NewsGeorgia).

Политик рассказала, что шесть лет назад дала клятву верности стране и народу. Эта верность, по словам Зурабишвили, не изменится вне зависимости от ее статуса.

Президентский дворец она назвала «символом», который действовал, пока в нем находился легитимный президент. Сейчас резиденция никому не принадлежит, считает Зурабишвили.

«Вместе с собой я забираю легитимность, с собой я забираю флаг, с собой я забираю ваше доверие. А этот Дворец мы должны вернуть Орбелиани — он принадлежит им…Та пародия, которая происходит сейчас в парламенте… Это — настоящая пародия, это государство не достойно подобных пародий», — заключила она.

В конце октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победила правящая «Грузинская мечта». Оппозиция, как и Зурабишвили, отказалась признать результаты голосования. Президент подавала в Конституционный суд иск об аннулировании итогов выборов, но получила отказ.

Кроме того, оппоненты действующей власти не стали выдвигать кандидата на пост президента страны, которого в 2024 году впервые избирали не граждане, а выборщики. В итоге на выборах победил кандидат от правящей партии — экс-футболист без высшего образования Михаил Кавелашвили, у которого не было конкурентов. Его инаугурация проходит 29 декабря.

Ранее Зурабишвили называла выборы нелегитимными и отказывалась покидать свой пост. В интервью Radio France Internationale она говорила о намерении остаться в президентском дворце и после 29 декабря.