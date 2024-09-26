Внесенные в ядерную доктрину России изменения должны защитить ее от возможных украинских ударов вглубь территории с применением западных дальнобойных ракет, заявил Инфо24 профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

С предложением изменить документ, регулирующий применение ядерного оружие, президент России Владимир Путин выступил накануне, 25 сентября, на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию. При этом он подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты суверенитета страны. По словам главы государства, «ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России и ее граждан, а также инструментом поддержания «стратегического паритета и баланса сил в мире».

«Самое строгое предупреждение»: западные СМИ об идее Путина изменить ядерную доктрину

По словам Козюлина, решающим фактором в принятии решения изменить ядерную доктрину стал визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где сейчас проходит Генассамблея ООН. Эксперт напомнил, что в течение последних недель украинский лидер пытался добиться от Запада разрешения наносить удары вглубь российской территории американским и европейским оружием.

«Я думаю, что Владимир Путин решил не испытывать судьбу и сделал свой упреждающий ход, который защитит нас от ударов западными дальнобойными ракетами. Наш президент был предельно ясен и откровенен, обозначив, что подобные удары повлекут за собой ответные действия. Я полагаю, что Запад услышал сигнал Путина и теперь задумается, стоит ли подниматься выше по лестнице эскалации», — считает Козюлин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение ядерной доктрины — это «определенный сигнал» Западу. Представитель Кремля выразил уверенность в том, что «здравомыслящие политики и аналитики» понимают «серьезность заявлений» Путина, особенно в нынешних условиях, когда «речь идет о беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины».

Бывший сотрудник посольства России в США Владимир Фролов предполагает в колонке для RTVI, что последние заявления Путина преследуют стратегическую цель — принудить Запад к содержательным переговорам по урегулированию украинского кризиса и по более глобальным условиям мирового порядка и европейской безопасности.