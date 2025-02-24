За три года украинского конфликта объем выбросов парниковых газов составил 230 миллионов тонн CO₂eq (эквивалент диоксида углерода, единица измерения этих газов) — это сопоставимо с тем, сколько в среднем выбрасывают 120 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания за целый год, пишет EL PAÍS со ссылкой на экспертов Инициативы по учету выбросов парниковых газов.

Ведущий автор исследования Леннард де Клерк пояснил, что они с коллегами учитывали все выбросы, которые так или иначе связаны с боевыми действиями с обеих сторон, — например, использование топлива танками и военными самолетами. Климатические издержки от выбросов за три года конфликта оцениваются в $42 миллиарда.

Еще один аспект, изученный экспертами Инициативы, — это предстоящая реконструкция зданий и объектов инфраструктуры, которые были разрушены в ходе боевых действий.

«Для восстановления разрушенного потребуются огромные объемы строительных материалов, при этом на углеродоемкий бетон и сталь придется более 80% будущих выбросов — 62,2 млн тонн», — добавил де Клерк.

Он напомнил о лесных пожарах, которые произошли на Украине в 2024 году и охватили 92,1 тысячи гектаров — втрое больше, чем в 2022-2023 годах в совокупности.

«2024 год станет тревожным примером того, как изменение климата и вооруженные конфликты усиливают друг друга, что приводит к усилению глобального потепления. Поскольку пожарным опасно работать в зоне боевых действий, эти пожары распространяются бесконтрольно, увеличиваются в размерах и интенсивности, вызывая выбросы углерода и уничтожая растительность и другие естественные поглотители углерода», — пояснил автор исследования.

Кроме того, авторы отчета учли выбросы, вызванные разрушение объектов энергетической инфраструктуры — нефтебаз и НПЗ, электростанций и т.п. В качестве примера де Клерк привел выброс метана, который произошел в сентябре 2022 года при повреждении газопровода «Северный поток» на дне Балтийского моря.

Инициатива по учету выбросов парниковых газов поддерживается Европейским климатическим фондом — благотворительной организацией, занимающейся продвижением политики по борьбе с глобальным потеплением. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины также принимало участие в анализе.

Леннард де Клерк отмечает, что до сих пор ни разу не учитывалось влияние вооруженных конфликтов на климат в перерасчете на выброс парниковых газов и размер ущерба в денежном эквиваленте.

«Ближайший прецедент — это оценка потребления топлива армией США в Ираке и Афганистане. Но туда не вошли другие источники выбросов, такие как лесные пожары или выбросы при реконструкции разрушенных объектов», — добавил он.

По словам ведущего автора доклада, помимо воздействия на климат, вооруженный конфликт наносит «широкомасштабный» ущерб окружающей среде.

«Примерами этого являются загрязнение почвы в результате повреждения нефтехранилищ, неразорвавшиеся боеприпасы, вызывающие утечку токсичных материалов в почву, и горы отходов, которые были затоплены после разрушения Каховской плотины в июне 2023 года», — подытожил де Клерк.