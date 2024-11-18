Назначение американского миллиардера Илона Маска на должность в администрации республиканца Дональда Трампа, избранного президентом США, «может быть знаком наступления нового мира». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Он назвал Маска «проповедником корпоративности в управлении государствами» и отметил, что амбиции бизнесмена ограничены только действующими законами США. Парламентарий допустил, что Маск может стать ключевой политической фигурой и будет воплощать свои идеи в жизнь.

«Об увеличении реальной власти транснациональных корпораций во многих странах мира давно говорят не только фантасты и конспирологи, но и серьезные эксперты. Но в мире других правил все возможно. Может быть, мы и увидим овеществленную власть корпораций не только в кино и романах жанра киберпанк», — предположил Толмачев.

В ходе предвыборной кампании в сентябре Трамп заявил, что в случае победы создаст комиссию по повышению эффективности правительства во главе со своим сторонником Маском, которой будет поручено провести «полный финансовый аудит и оценку эффективности всего федерального правительства». Сам предприниматель в августе рассказывал в одном из подкастов, что у них с Трампом был разговор о такой комиссии и что он заинтересован в том, чтобы в ней работать.

После победы Трампа на выборах 5 ноября CNN сообщил со ссылкой на источники, что Маск может не получить должность в администрации Трампа. По мнению одного из собеседников телеканала, бизнесмен не станет занимать какой-либо пост официально, однако у него и без того достаточно влияния на избранного президента. Другой источник счел маловероятным, что Маск захочет занимать должность в правительстве с полной загруженностью, учитывая, что он возглавляет несколько компаний.

В середине ноября NBC News передавал со ссылкой на источники, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом в течение недели после выборов начало утомлять людей из ближайшего окружения республиканца. По оценке одного из источников, Маск будто бы даже «пытается заставить Трампа чувствовать себя в долгу перед собой». Другой собеседник отметил, что у бизнесмена «есть мнения обо всем и про все на свете», которыми тот докучает приближенным Трампа.