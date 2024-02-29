Американский журналист, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который в начале февраля взял интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что «денацификация» Украины, о которой во время беседы с ним говорил глава государства, — «одна из самых глупых вещей, которую он когда-либо слышал». Такое мнение Карлсон выразил в подкасте блогера Лекса Фридмана.

Фридман спросил у журналиста, что он думает о словах Путина, заявившем, что «причиной для продолжения [боевых действий] служит денацификация» Украины.

«Я подумал, что это одна из самых огромных глупостей из всех, что я слышал, — сказал Карлсон. Я не понял, что он имеет в виду. Какая еще “денацификация”? Ладно. Путин не любит украинских националистов. Путин ненавидит национализм в целом, что само по себе примечательно. Вполне понятно, почему так. У него есть около 80 республик, и он боится националистических движений. Он из-за этого вел войну в Чечне. Я это понимаю, но у меня есть другое [мнение]», — сказал журналист.

По словам Карлсона, он поддерживает национализм, в частности, “американский национализм”, поэтому не согласен во мнении с Путиным. «Называть их [украинцев] нацистами — это, мне кажется, очень по-детски», — считает экс-ведущий телеканала Fox News.

О чем Путин говорил в интервью — читайте в материале RTVI.

Во время интервью Лекс Фридман также поинтересовался, почему Карлсон не стал оппонировать словам президента России о нацистах в Украине, если счел их неправдивыми.

«Я почувствовал, что наши позиции настолько сильно расходятся, что мы никогда… Я подумал: „Вообще не понимаю, о чем он говорит“. Но когда я понял, что он на самом деле в это верит, то сказал себе: „Блин, это просто ужасно дико звучит“. Не могу вспомнить много примеров, когда ты берешь у кого-то интервью, и они говорят что-то подобное», — добавил журналист.

Интервью Путина Карлсону, продлившееся около двух часов, было опубликовано в ночь на 9 февраля. Российский лидер в ходе беседы выразил уверенность в том, что военный конфликт Москвы и Киева будет урегулирован путем переговоров.