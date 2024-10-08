Вдова ведущего КВН Александра Маслякова — гендиректор телеканала «КВН ТВ» Светлана Маслякова — оплатит административный штраф в размере 4 тыс. рублей, который ей назначил Таганский районный суд Москвы за отсутствие маркировки иноагентов при трансляции архивных выпусков игры. Об этом RTVI заявила пресс-секретарь ООО «ТТО «АМиК» Анастасия Драпеко.

По ее словам, в новости о решении суда по поводу вдовы Маслякова нечего комментировать, в том числе из-за размера взыскания.

«Вы же видите сумму этого штрафа. Правонарушение ровно такого же объема. Разумеется, мы бы не хотели, чтобы к этому несущественному случаю было привлечено какое-то дополнительное внимание, особенно в момент, когда еще не исполнилось 40 дней [со дня смерти Александра Маслякова]. Господь с вами, это же 4 тысячи рублей. То время, которое мы тратим на обсуждение этой ситуации, стоит чуть дороже, чем сумма этого штрафа. Мы все оплатим и забудем об этом, и будем жить дальше», — сказала Драпеко.

8 октября Таганский районный суд Москвы оштрафовал Светлану Маслякову на 4 тыс. рублей по статье о злоупотреблении свободой СМИ (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП России). Поводом для административного дела стал показ на телеканале «КВН ТВ» старых выпусков игры, на которых присутствовали комик Семен Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич*. В суде заявили, что во время трансляции не было указано, что они внесены в реестр иноагентов.

Поводом для составления протокола стали выпуски КВН, снятые в тот период, когда Слепаков* и Макаревич* еще не были признаны иноагентами. Минюст внес Слепакова* в реестр иноагентов в апреле 2023 года, Макаревича* — в сентябре 2022-го. Музыкант стал первым, кому присвоили иноагентский статус из-за «иностранного влияния» — за интервью иностранным СМИ.

Телеканал «КВН ТВ» вещает с 2016 года, он создан холдингом «Газпром Медиа» и «АМиК». В сетку его вещания вошли игры Клуба веселых и находчивых, фестивали в Юрмале и Сочи, программы о КВН и другие передачи с участием звезд КВН и российского шоу-бизнеса.

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни в центре паллиативной помощи, куда был помещен из-за терминальной стадии онкологического заболевания. СМИ утверждали, что его здоровье подорвали два перенесенных заболевания коронавирусом. Прощание с Масляковым состоялось в концертном зале «Планета КВН». После этого «КВН ТВ» временно прекращал выход в эфир.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов