Туристы массово отказываются от новогоднего отдыха в Анапе из-за разлива мазута в Черном море после крушения танкеров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов в туротрасли.

Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, в Анапе уже аннулировано порядка 90% бронирований отелей. По его словам, большая часть гостиниц и домов отдыха курорта находится на тех территориях, которые загрязнены нефтепродуктами.

«Ведь какая главная цель людей поехать зимой в Анапу? Это подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью», — сказал Мкртчян.

По его мнению, под угрозой срыва находится и летний туристический сезон. Эксперт отметил, что местные отельеры могли бы избежать рисков, если бы к функции раннего бронирования добавили возможность отмены брони без удержания средств. Тогда, по его словам, туристы начали бы вносить предоплату уже в феврале, сейчас же они не хотят рисковать и вкладывать деньги в отдых, который может не состояться.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов отметил в разговоре с изданием, что из-за большого объема работы по ликвидации последствий аварии летний туристический сезон в Анапе находится под угрозой срыва.

«Прогнозировать сейчас сложно. Но есть вероятность, что Анапский городской округ и Темрюкский район останутся в 2025 году без туристов», — добавил эксперт.

Накануне, 26 декабря, в связи с разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Эта мера должна позволить привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, «а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства».

По информации МЧС, работы по уборке нефтепродуктов продолжаются по пяти секторам в Темрюкском районе и Анапе. Спасателям уже удалось собрать порядка 30 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, из них на полигоны вывезено более 23 тыс. тонн. Также, по данным МЧС, на данный момент волонтеры спасли более тысячи птиц.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», они перевозили порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Часть мазута вытекла из резервуаров потерпевших крушение танкеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».