В Астрахани выросло число жертв массового отравления неизвестным веществом: областное Следственное управление СКР сообщило о гибели еще трех человек и возбудило по этому факту уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

От отравления скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет. Их тела были обнаружены «по местам жительства» в период с 9 по 11 мая на территории Ленинского района Астрахани. Все они, по версии следствия, отравились наркотическим веществом, которое употребляли.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось о смерти пяти жителей Астраханской области, которые скончались предположительно от употребления метадона. 10 мая полицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в сбыте партии синтетического наркотика — 20-летнего «уроженца одной из стран Центральной Азии».

Следствие считает, что иностранец «по указанию неустановленных лиц размещал наркотические средства в тайники» на территории Астрахани. Региональное управление МВД сообщило, что в ходе оперативно-розыскных действий было обнаружено несколько таких «тайников-закладок».

На подозреваемого удалось выйти после того, как у одного из пострадавших от отравления было обнаружено 0,23 грамма синтетического наркотика. Проведя обыски в домах других жертв, оперативники изъяли смартфоны, в памяти которых нашли информацию о продавце наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о «незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору» (ст. 228.1 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие устанавливает других участников преступления и потребителей наркотиков.

В ночь на 9 мая в Советском и Трусовском районах Астрахани — «в различных местах, в том числе в транспортном средстве» — обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все умершие «употребляли наркотические вещества», от отравления которыми и скончались.

В больницы после отравления поступили еще 14 человек. 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В результате было заведено два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) и о сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 228.1 УК).

Предыдущее массовое отравление метадоном в Астрахани

Аналогичное массовое отравление произошло в Астрахани осенью 2023 года. Тогда отравились более 20 человек, трое умерли. Телеграм-канал Mash отмечал, что отравившиеся «думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик», а передозировка якобы произошла «из-за разницы в качестве и необходимой “для эффекта” дозировке».

По подозрению в сбыте наркотиков были задержаны трое иностранцев — граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, находившиеся в России нелегально. Против них возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а», ч. 3 ст. 228.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

На допросах задержанные рассказали, что работали на московских стройках и ради обогащения приняли предложение заняться сбытом наркотиков. Связавшись с «администратором» через даркнет, мигранты согласились забрать 100 доз наркотика из Ставропольского края. Более 60 закладок с этим веществом они сделали в Астрахани.

В конце 2023 года в рамках расследования из Москвы в Астраханскую область был доставлен четвертый фигурант дела — 23-летний гражданин Узбекистана. По версии следствия, он купил наркотики для перепродажи и, делая закладки в Астрахани, «по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее».

В марте 2024 года замначальника УМВД России по Астраханской области — начальник полиции Сергей Мезенов сообщал на заседании региональной думы, что в связи с массовым отравлением метадоном было возбуждено в общей сложности 39 уголовных дел. В частности, после обнаружения интернет-магазина «Мерседес», торговавшего метадоном, были задержаны 18 иностранных граждан, которые работали там курьерами и закладчиками. В рамках обысков по делам было изъято 144 кг синтетических наркотиков.