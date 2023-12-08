Вашингтон попытается в 2024 году принудить Москву к переговорам с Киевом на его условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер, выступая на конференции Аспенского университета.

Он пояснил, что, по расчетам Белого дома, к концу 2024 года Россия должна оказаться перед выбором — либо вступить в переговоры на украинских условиях, либо противостоять «более сильной Украине, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри страны».

«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — заявил Файнер.

По его словам, после 2024 года США и Евросоюз увеличат объемы производства в военно-промышленном секторе, чтобы «через год-полтора» обрести «гораздо более прочный фундамент, нежели сейчас».

Ранее украинская сторона называла принципиальными для себя условиями соблюдение территориальной целостности страны, вывод ВС России с ее территории и возвращение занятых ими земель, а также Крыма. Российский МИД при этом подчеркивал, что Москва готова вести переговоры без предварительных условий.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила RTVI, что «от переговоров, которые запросил киевский режим в 2022, отказался Зеленский под нажимом Вашингтона и затем запретил его на законодательном уровне». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва предпочла бы урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическим путем, поэтому сохраняет готовность к переговорам.

В начале декабря американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванных чиновников США утверждал, что Россия и Украина якобы уже ведут переговоры в обход украинского лидера Владимира Зеленского.