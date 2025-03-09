В Минобороны Великобритании выдвинули предложение создать в альянсе «Пять глаз» отдельную подгруппу, чтобы передавать разведданные Украине после запрета США. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в военном британском ведомстве.

После окончания Второй мировой войны Лондон и Вашингтон заключили соглашение об обмене секретными сведениями и запрете шпионить друг за другом. После включения в альянс Австралии, Новой Зеландии и Канады он стал называться «Пять глаз», который считается одним из старейших и важнейших в мире. При этом каждая из стран, состоящая в союзе, решать, делиться данными разведки или нет.

Собеседники Daily Mail назвали «беспрецедентным» решение президента США Дональда Трампа запретить союзникам, включая Великобританию, передавать Украине секретные сведения. Они отметили, что на фоне этих событий в Минобороны королевства появились лица, призывающие создать в альянсе подгруппу, которая сможет обмениваться разведданными с Киевом без согласования с США.

«Речь идет не о выходе из “Пяти глаз”, а о создании в нем новых “Четырех глаз” — без Америки», — пояснил один из источников Daily Mail.

После решения США приостановить обмен разведданными с Украиной Франция, которая не состоит в альянсе «Пять глаз», заявила, что продолжит предоставлять секретные сведения Киеву.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объясняла, что Дональд Трамп решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи Украине, чтобы дать Владимиру Зеленскому понять, что «не надо воспринимать поддержку американских граждан как нечто должное».

В феврале газета Financial Times сообщила, что старший советник Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро продвигал идею исключить Канаду из «Пяти глаз», чтобы заставить ее подчиниться требованиям Трампа в вопросах торговли двух стран, безопасности границ и расходов на оборону. Сам Наварро отрицал это, называя статью «безумием».

3 марта в Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирного соглашения. Сколько продлится пауза — неизвестно.

Как утверждает Bloomberg, американцы заблокировали не только запланированные поставки, но и те, что уже были в пути — в частности, в Польше.