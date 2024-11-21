В Чебоксарах вооруженный ножом шестиклассник словесно угрожал детям и взрослым в своей школе, пока его не обезвредил охранник, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Чувашии. Ведомство ведет проверку случившегося.

Инцидент произошел утром в среду, 21 ноября.

«Предварительно установлено, что <…> ученик 6 класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и открыто передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера. При этом активных действий по причинению кому-либо вреда он не предпринимал», — сказано в сообщении.

Вскоре охранник «обезвредил» ученика, в школу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они получили данные, что ученик состоит на внутришкольном учете.

В ходе проверки прокуратура намерена установить подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку персоналу школы, который допустил возможность того, что школьник «беспрепятственно завладел ножом».

В сентябре в Челябинске 13-летний ученик напал на одноклассников с ножом и молотком, он ранил трех ровесников — двух девочек и мальчика, а также учительницу химии и биологии, пытавшуюся защитить детей.

В октябре в городе Губкинский Ямало-Ненецкого АО школьник принес на занятия пневматический пистолет и выстрелил из него. В результате один человек был ранен, ему оказали медицинскую помощь на месте.

В ноябре Росстандарт ввел новые требования к работе охранников в школах: в обычной обстановке они должны быть на посту с резиновой палкой и наручниками, а в случаях чрезвычайной ситуации — с оружием, бронежилетом и шлемом.