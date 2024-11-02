Росстандарт ввел новые требования к работе охранников в школах: при стандартной обстановке они должны быть на посту с резиновой палкой и наручниками, а в случаях чрезвычайной ситуации — с оружием, бронежилетом и шлемом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу службы Антона Шалаева.

Соответствующие изменения внесены в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций» — они вступят в силу с начала 2025 года. Как уточняют «Известия», речь идет о:

порядке пропуска учащихся в здание,

организации постов охраны на объектах,

обязанности сотрудников предприятий,

сценарии проведения разных обследований объектов.

Помимо специального обмундирования, работающих в школах сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) обяжут представить документ о прохождении дополнительной физической подготовки, например тренировок по действиям при нападении или возникновении ЧС.

Отдельно в ГОСТе описана работа при режиме усиленной охраны объектов. В Росстандарте пояснили: к ним могут относиться режимы повышенной опасности в регионе, резкая смена криминогенной обстановки на территории области и др. В таких условиях сотрудники ЧОПов должны быть в бронежилетах, бронированных касках и со служебным оружием. К последнему относится сразу несколько видов гладкоствольного оружия, для которого предварительно необходимо получить специальную лицензию.

Стандарт станет обязательным для госорганизаций, которые нанимают ЧОПы через госзакупки. По словам Шалаева, он должен повысить уровень охраны образовательных учреждений, обеспечив безопасность учащихся и педагогов.

Будет ли у школ возможность нанять таких охранников

По оценке Росстандарта, к началу 2024 года система общего и дошкольного образования России включала в себя более 100 тыс. дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. В них обучалось более 30 млн человек.

При этом лицензированные частные охранные организации нанимает только половина школ, утверждает «Народный фронт. Аналитика». Другая часть использует сторожей или вахтеров — ГОСТ на них не распространяется.

Возникает вопрос: есть ли у образовательных организаций средства содержать таких сотрудников с оружием и спецсредствами, сказал «Известиям» зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

«Мы понимаем, почему вводят этот стандарт: все трагические случаи в школах довольно громкие. Но если школе было сложно обеспечить охранника без лицензии на ношение оружия, то будет ли у нее возможность нанять человека, который соответствует всем требованиям нового стандарта, имеет все необходимые лицензии. Наверняка заработная плата такого охранника будет выше», — пояснил эксперт и добавил, что новый стандарт — только начало для решения серьезной проблемы.

В администрации Чувашии предположили, что нахождение на посту охранников со служебным оружием, бронежилетами и шлемами может оказать психологическое давление на несовершеннолетних детей и указывать на то, что в общеобразовательных организациях якобы есть риски для их безопасности.

Нападения в школах

Как пишут «Известия», практика последних лет показала, что школы «часто становятся объектами повышенной опасности». Так, в декабре 2023 года ученица восьмого класса принесла в школу отцовское охотничье ружье «Бекас-3», спрятав его в тубусе, и открыла огонь по одноклассникам. Пять человек были госпитализированы, стрелявшая и еще один человек погибли.

В сентябре 2024 года 13-летний ученик челябинской школы №68 напал на одноклассников с ножом и молотком. По некоторым данным, у него при себе был также муляж пистолета. Подросток успел ранить трех ровесников — двух девочек и мальчика, — а также учительницу химии и биологии, пытавшуюся защитить детей.

В конце октября в городе Губкинский ученик одной из школ пришел на занятия с пневматическим пистолетом и выстрелил. В результате ранение получил один человек — ему оказали медицинскую помощь на месте.